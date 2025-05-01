哈里伯頓準絕殺 溜馬闖關

溜馬哈里伯頓（左）延長賽最後1.1秒致勝上籃。（法新社）

最多落後20分 逆轉晉級

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬昨克服最多20分落後，靠哈里伯頓延長賽最後1.1秒的致勝上籃，在東部季後賽首輪119：118氣走公鹿，以4勝1敗晉級準決賽，也讓攻下30分、20籃板、13助攻的亞德托昆波黯然結束賽季，今夏動向受矚。

此役最後40秒還落後7分的溜馬，關鍵階段逼出公鹿2次失誤，戲劇性完成逆轉勝，主帥卡萊爾指出，這一勝定會載入溜馬史冊，包辦最後5分的哈里伯頓居功厥偉，他此役繳26分、10助攻，生涯在主場的9場季後賽未嘗敗績，將率隊在下輪挑戰頭號種子騎士。

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字母哥大三元 徒勞無功

公鹿連3年止步首輪，亞德托昆波貢獻大三元徒勞無功，賽後還與哈里伯頓的父親發生爭執，他直言對方此舉十分不尊重人，但被問及是否還有機會率領公鹿爭冠時不願多談未來，只強調很遺憾沒能替阿基里斯腱撕裂的隊友里拉德贏下比賽相當可惜。

綠衫軍晉級 活塞續命

衛冕軍塞爾提克昨靠塔圖姆轟下35分，以120：89在主場力退魔術，4：1晉級次輪，不過對手尚未出爐，活塞昨在G5由坎寧安24分領軍，以106：103險勝尼克，追成2：3續命成功。

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