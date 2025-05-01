蔣少宏轟「雷」 龍重返第一

味全龍蔣少宏昨從「天敵」布雷克手中轟出3分砲，本季首度獲選單場MVP。（記者王藝菘攝）

3分砲打垮天敵布雷克

龍隊洋投鋼龍先發6局失1分拿下本季第3勝，累計防禦率0.57暫居聯盟榜首。 （記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕即使生涯對戰17打數僅敲1安，蔣少宏昨3局下仍從「天敵」布雷克手中轟出3分砲，加上引導投手群有功，本季首度獲選單場MVP，也幫助味全龍以7：1擊敗統一獅，戰績13勝8敗躍居聯盟榜首，領先獅隊0.5場勝差。

味全天母主場

6戰全勝

龍隊本季在天母主場6戰全勝、跨季8連勝，堪稱「夢幻主場」，總教練葉君璋笑說，「印象中今年每隊主場球隊都打得滿順的，希望我們客場也能打得像主場那麼好。」本季龍隊客場戰績4勝6敗，遠不如主場的9勝2敗。

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布雷克昨迎來中職生涯第100場先發，只是出師不利，先發4局被敲8安，包含3局下蔣少宏3分砲、4局下劉基鴻陽春砲，失6分其中5分責失，吞下本季第3敗。葉總說，這場蔣少宏有效引導投手投起來更順利，全壘打算是一個「紅利」。

用本季首轟重創「天敵」布雷克，蔣少宏說，可能是個意外，原本設定布雷克可能會投內角直球，剛好他有準備要打內角球，結果指叉球掉到內角才有辦法掌握，否則可能不會有好結果。

鋼龍6局失1分奪第3勝

龍隊洋投鋼龍先發6局失1分拿下本季第3勝，累計防禦率0.57暫居聯盟榜首，葉總認為，鋼龍感覺身體有些疲勞，控球和球速有所下滑，狀況不像之前那麼好，但還是把比賽掌控得很好，關鍵時刻壓低失分。

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