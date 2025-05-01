兄弟1分輸猿 平野怒衝小房間

桃猿林政華敲出三分全壘打。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟昨再戰樂天桃猿陷苦戰，先是王牌洋投勝騎士投不滿2局傷退，9下最後反攻再遇爭議判決，反攻功敗垂成，終場以4:5敗給樂天，目送樂天4連勝。

中信兄弟宋晟睿（左）盜壘被觸殺，申請電視重播輔助判決仍維持原判。（記者廖耀東攝）

林政華3分砲拉開比數

中信兄弟教頭平野惠一怒不可遏，當下就衝往小房間理論。（記者廖耀東攝）

勝騎士2上1出局，投球後突感不適，教練和防護員上前關切後，迅速決定換投。接手的陳琥挨了林政華3分砲，樂天一瞬間取得大幅領先。

請繼續往下閱讀...

9局下，兄弟追到1分差，宋晟睿敲安後盜壘，捕手張閔勛傳偏、游擊手余德龍補救，成功觸殺宋晟睿。中信兄弟申請電視重播輔助判決，多個角度都顯示極為接近，最終維持原判。兄弟教頭平野惠一怒不可遏，當下就衝往小房間理論。比賽結束當下，平野再次往前衝，被幾位裁判和教練攔下。

「到底為何有重播判決呢？」平野惠一賽後無奈問。平野說，選手都是拚了全力去完成每一球，去年他督軍首年春訓就說過，身為總教練會保護選手，當下他才自然而然上前抗議。平野說：「選手都覺得安全上壘，我們回頭看重播也有同感。賽後也跟選手說，全體的拚勁，教練都看在眼裡。」

盜壘輔助判決仍出局

古久保︰也會抗議

中職技術委員昨針對該次原判表示：「沒有改判的依據，所以維持原判決。」獲勝的樂天教頭古久保健二，則委婉表示，若是己方遇到如此接近判決，他也會上前抗議。

勝騎士昨投不滿2局傷退，球團初步回應是右肩不適，將安排進一步檢查。平野惠一表示：「目前知道的也就只有這樣，不管投手或是野手，去年主力很多傷兵，今年目標仍是在任何人受傷的狀況下，都是要有深厚板凳戰力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法