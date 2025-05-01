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李東洺死守6局 悍將止4連敗

2025/05/01 05:30

悍將李東洺昨先發6局無失分，拿下本季首勝和單場MVP。（記者李惠洲攝）悍將李東洺昨先發6局無失分，拿下本季首勝和單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕李東洺昨力投追平生涯最多的6局無失分，陳真轟出致勝的2分砲，申皓瑋貢獻4安打、2打點，最終富邦悍將以7:0擊敗台鋼雄鷹，終止4連敗。

拿下首勝和單場MVP

李東洺一開賽連續解決7名打者，只在第4局遭遇麻煩，2出局被攻佔滿壘，仍力保不失分，在第7局無人出局時退場，被擊出5支安打，投出4次三振，拿下本季首勝和單場MVP。

李東洺表示，過去總想把球投到好球帶下緣，但稍有偏差變成壞球，反而給自己帶來麻煩，教練也提醒他不必太鑽牛角尖，今年就積極攻擊好球帶，有不錯的效果。

李東洺第7局一上場投出唯一四壞球，再被安打後退場。富邦總教練陳金鋒表示，當時李東洺已投了90幾球，有考慮換投，但他有突破自己的強烈企圖心，就讓他續投。

李東洺去年對台鋼後援3場，投2.1局就被擊出4支安打失4分，防禦率11.57，今年卻化身「台鋼殺手」，先發2場共投12局無失分。

本季首次先發的富邦王勝偉，3打數2安打，達成生涯1400安打里程碑，也是中職史上第10人，但他在達成紀錄後因撲壘造成左手指挫傷提前退場。

王勝偉1400安 中職第10人

41歲的王勝偉還是很會跑，第3局觸擊成內野安打，第5局再擊出暌違1年7個月的三壘打，達成1400安里程碑，現役選手僅次於味全龍林智勝、統一獅林益全和桃猿林泓育。

王勝偉2次安打都跑回本壘得分，不過，第5局撲上三壘時左手指輕微挫傷，5局下富邦換上董子恩守三壘。王勝偉開玩笑表示，其實是跑到腿軟的成分居多。

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