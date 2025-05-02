晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

古林飆10K奪勝 秘密小抄曝光

2025/05/02 05:30

日本火腿古林睿煬昨以7局優質先發勇奪日職首勝，賽後脫下藏有「秘密」的帽子向球迷致意。（西日本新聞提供）日本火腿古林睿煬昨以7局優質先發勇奪日職首勝，賽後脫下藏有「秘密」的帽子向球迷致意。（西日本新聞提供）

古林睿煬（右）從火腿監督新庄剛志手中接下首勝球。（西日本新聞提供）古林睿煬（右）從火腿監督新庄剛志手中接下首勝球。（西日本新聞提供）

優質7局先發 旅日首勝開張

〔記者吳清正／綜合報導〕古林睿煬昨客場先發出戰軟銀隊，雖然「首局病」復發，仍投出7局失2分的優質內容，最後萬波中正轟出致勝全壘打，日本火腿隊以3：2逆轉，古林也拿下日職生涯首勝。

古林表示，第1局失分後，很高興能及時改變投球策略，這是為了讓球隊獲勝而全力投球的結果，現在感覺輕鬆多了。

古林睿煬首局遇亂流，在投手丘上被拍到趁隙注視帽子內緣。（西日本新聞提供）古林睿煬首局遇亂流，在投手丘上被拍到趁隙注視帽子內緣。（西日本新聞提供）

古林睿煬（左二）從火腿監督新庄剛志（左一）手中接下首勝球。（西日本新聞提供）古林睿煬（左二）從火腿監督新庄剛志（左一）手中接下首勝球。（西日本新聞提供）

脫帽看情蒐小抄 英雄舞台被追問

日本火腿監督新庄剛志賽後親自把勝利球交給古林，古林表示，要把這顆球送給太太，感謝她的支持，讓他可以專心打球，也要感謝隊友的分數支援，會繼續像這樣投出好球，並竭盡所能變得更好。

古林首度遇到軟銀打線，他特別將情蒐對手的打擊習性寫在小抄放進球帽上，對決前脫帽拿來惡補，賽後英雄訪問時也被日本記者問到為何有看帽子的動作，古林笑說：「有寫一些秘密！」

古林最快球速155公里，第2局起壓制軟銀打擊，7局投球只被擊出5支安打，飆出10次三振，只有1次四壞球，共投103球。古林過去在統一獅6年出賽70場都是先發登板，有4次單場飆至少10K，2024年6月15日對兄弟寫下單場11K（7局）最多紀錄，能在日職第2戰就投出雙位數三振，球威相當猛。

古林飆10K奪勝 秘密小抄曝光古林睿煬用103球完成7局先發，最快球速155公里。
（西日本新聞提供）

中職旅日投手 相隔18年第2勝

古林也是繼2007年的樂天隊林恩宇之後，相隔18年，第2位在日職拿下勝投的前中職投手。累計至今，已有5名中職投手轉戰日職，包含曹竣崵、林英傑、林恩宇、吳偲佑和古林睿煬，5人共出賽28場其中18場先發，戰績為2勝9敗。古林這一勝，也是2021年陳偉殷重回日職先發勝投後，再度有台灣投手寫下日職先發勝投紀錄。

古林睿煬上週一軍生涯初登板對樂天，一上場就投出四壞球，加上隊友失誤，被擊出2支安打失3分，昨第1局被軟銀前兩棒野村勇、笹川吉康連續安打，栗原陵矢高飛犧牲打和中村晃安打各攻下1分。

前4局無安打的火腿第5局展開反攻，率先上場的清宮幸太郎跑出內野安打，萬波中正打出直擊全壘打牆的二壘打，郡司裕也高飛犧牲打扳回1分，萬波中正再靠著捕逸跑回追平分。

前一打席差點把球轟出全壘打牆的萬波中正，第7局轟出陽春全壘打，幫助火腿隊3：2領先到終場。

古林旅日兩場投球內容古林旅日兩場投球內容

旅日中職出身投手戰績旅日中職出身投手戰績

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中