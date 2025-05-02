古林飆10K奪勝 秘密小抄曝光

日本火腿古林睿煬昨以7局優質先發勇奪日職首勝，賽後脫下藏有「秘密」的帽子向球迷致意。（西日本新聞提供）

古林睿煬（右）從火腿監督新庄剛志手中接下首勝球。（西日本新聞提供）

優質7局先發 旅日首勝開張

〔記者吳清正／綜合報導〕古林睿煬昨客場先發出戰軟銀隊，雖然「首局病」復發，仍投出7局失2分的優質內容，最後萬波中正轟出致勝全壘打，日本火腿隊以3：2逆轉，古林也拿下日職生涯首勝。

古林表示，第1局失分後，很高興能及時改變投球策略，這是為了讓球隊獲勝而全力投球的結果，現在感覺輕鬆多了。

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古林睿煬首局遇亂流，在投手丘上被拍到趁隙注視帽子內緣。（西日本新聞提供）

古林睿煬（左二）從火腿監督新庄剛志（左一）手中接下首勝球。（西日本新聞提供）

脫帽看情蒐小抄 英雄舞台被追問

日本火腿監督新庄剛志賽後親自把勝利球交給古林，古林表示，要把這顆球送給太太，感謝她的支持，讓他可以專心打球，也要感謝隊友的分數支援，會繼續像這樣投出好球，並竭盡所能變得更好。

古林首度遇到軟銀打線，他特別將情蒐對手的打擊習性寫在小抄放進球帽上，對決前脫帽拿來惡補，賽後英雄訪問時也被日本記者問到為何有看帽子的動作，古林笑說：「有寫一些秘密！」

古林最快球速155公里，第2局起壓制軟銀打擊，7局投球只被擊出5支安打，飆出10次三振，只有1次四壞球，共投103球。古林過去在統一獅6年出賽70場都是先發登板，有4次單場飆至少10K，2024年6月15日對兄弟寫下單場11K（7局）最多紀錄，能在日職第2戰就投出雙位數三振，球威相當猛。

古林睿煬用103球完成7局先發，最快球速155公里。

（西日本新聞提供）

中職旅日投手 相隔18年第2勝

古林也是繼2007年的樂天隊林恩宇之後，相隔18年，第2位在日職拿下勝投的前中職投手。累計至今，已有5名中職投手轉戰日職，包含曹竣崵、林英傑、林恩宇、吳偲佑和古林睿煬，5人共出賽28場其中18場先發，戰績為2勝9敗。古林這一勝，也是2021年陳偉殷重回日職先發勝投後，再度有台灣投手寫下日職先發勝投紀錄。

古林睿煬上週一軍生涯初登板對樂天，一上場就投出四壞球，加上隊友失誤，被擊出2支安打失3分，昨第1局被軟銀前兩棒野村勇、笹川吉康連續安打，栗原陵矢高飛犧牲打和中村晃安打各攻下1分。

前4局無安打的火腿第5局展開反攻，率先上場的清宮幸太郎跑出內野安打，萬波中正打出直擊全壘打牆的二壘打，郡司裕也高飛犧牲打扳回1分，萬波中正再靠著捕逸跑回追平分。

前一打席差點把球轟出全壘打牆的萬波中正，第7局轟出陽春全壘打，幫助火腿隊3：2領先到終場。

古林旅日兩場投球內容

旅日中職出身投手戰績

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