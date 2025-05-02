楊孟沅學習執著 要擦亮古林寶貝招牌

楊孟沅（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕古林睿煬旅日挑戰更高的殿堂，有「古林寶貝」之稱的統一獅左投楊孟沅延續他的訓練精神，好戰友離隊雖然有點寂寞，他聽取古林在休賽季給的不少建議，本季初登板有個好的開始，盼能揮別去年僅在一軍出賽3場的低潮。

楊孟沅在平鎮高中時比古林大1屆，在2021年大學畢業進職棒前，看見古林在外面的體能訓練工作室增加身體素質，心想有機會也想加入行列，自從加入職棒以來，每年休季都跟古林一起訓練，但去年卻遇上瓶頸，出賽3場、防禦率20.25都是生涯最差。

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「古林跟我聊滿多的。」楊孟沅坦言當自己沒有得到想要的，可能會懷疑做的東西是否正確，「古林給我滿多建議，自己也是有想一下調整的方式。」

楊孟沅在2022年出賽生涯最多的36場，催出生涯最快的147公里，隨後沒有隨著身體素質加強提升，他坦言不知道原因，但已學會換個方向去想，「反正我把該做的做好，剩下就是自然產生，不會再去刻意追求某些東西。」

過去從古林身上看見「執著」，選好一條路就持續走下去，楊孟沅坦言，從古林身上學到很多，特別是在2022年，看到他經歷很多不順的事情，如何從失敗中變成這麼好的投手。

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