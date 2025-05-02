勞動節不加班 陳傑憲3分砲屠龍

陳傑憲9局上敲出驚天3分砲，助獅隊上半季戰績重返第一。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕一度從0：5被味全龍扳平，「台灣隊長」陳傑憲昨在9局上夯出致勝3分彈，率領統一獅以8：5斬斷龍隊在天母球場史上首見的跨季8連勝，重返上半季龍頭寶座，獅隊總教練林岳平也不忘恭喜古林睿煬奪下日職生涯首勝，迎接雙喜臨門的夜晚。

獅隊開場就突破伍鐸，林佳緯和邱智呈連續2支長打串聯2分攻勢，前4局就猛敲9支安打，從伍鐸手中猛攻5分。而王牌投手梅賽斯前3局威風八面，僅被敲1支安打，一度取得5：0的壓倒性領先。

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為8局下出一口氣

助獅重返龍頭

一面倒的氣勢卻因守備遭翻轉，朱育賢的左外野飛球造成朱迦恩的判斷瑕疵，不慎將球漏到後面，中斷梅賽斯連續24局無失分的紀錄，龍隊逮中機會追加2分攻勢，5、6局各追1分，最終在8局下靠陳韻文投手犯規，戲劇性跑回追平分。

林岳平在投球犯規後上場找三壘審楊崇煇確認，他說，陳韻文是突襲投球被抓犯規，但當下是會造成平手的局面，才會上場跟壘審確認，「很多投手會利用節奏跟打者周旋，這會是我們要檢討的點。」

台灣隊長在9局上出手拯救球隊，林佳緯擊出德州安打奔上二壘，邱智呈在滿球數靠陳冠偉超時而保送後，陳傑憲在1好2壞擊出3分彈，一棒定江山。

陳傑憲表示，有觀察到陳冠偉的指叉球控制沒那麼好，設定抓直球打向外野，「那球是投手失投，有掌握到，很開心在關鍵時刻幫助到球隊。」

味全從去年10月6日就不曾在天母球場輸過球，今年前6場又贏球，打破中信鯨、兄弟象和樂天桃猿共同保有天母7連勝的聯盟紀錄，只是史上首見的天母跨季8連勝今晚斷在「台灣隊長」手中，龍隊吞下相隔215天在天母的敗戰。

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