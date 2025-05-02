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張政禹摸索魚雷棒 蜜月期還沒來

2025/05/02 05:30

龍隊張政禹連兩場先發都拿魚雷棒打滿全場。（記者陳志曲攝）龍隊張政禹連兩場先發都拿魚雷棒打滿全場。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「魚雷棒」正式在中職亮相，繼上週統一獅林佳緯和林岱安試用，味全龍張政禹連續2場先發用好用滿，「台灣隊長」陳傑憲更委託經紀人到美國購買，有機會成為首位使用美製「戰斧魚雷棒」的打者。

聯盟曾宣布4月21日起可使用「魚雷棒」，獅隊成為第1支使用的隊伍，早在23日於台南球場的比賽，林佳緯和林岱安都在正式比賽拿上陣，成為首批使用的選手，但他們皆未延續使用，反倒是張政禹，前天拿「魚雷棒」首打席敲安後，連續2場先發都使用全場。

即便拿「魚雷棒」練打已2至3週，張政禹仍不敢評價功效如何，「洋基隊一開始也打得不錯，後面就打得還好，相信投手也會換另外一種方式來對付我，如果打不順，也有可能換回原本的球棒。」

不只是張政禹決定固定使用，另1位味全野手陳思仲也已換成「魚雷棒」，他說只要有上場都會用來打擊，而張政禹也笑說，希望能成為首位拿「魚雷棒」開轟的打者。

由於美製的「魚雷棒」訂單大爆滿，近期在中職場上現身的皆是台製，「台灣隊長」陳傑憲已請經紀人在美國當地接洽購買，不僅單單是「魚雷棒」，還附有在世界12強賽開始使用的「戰斧握把」。他說，等經紀人帶回來，一定會馬上使用。

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