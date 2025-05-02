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勇士提早繳械 火箭逼出G6

2025/05/02 05:30

火箭湯普森（左）快攻灌籃得分。（法新社）火箭湯普森（左）快攻灌籃得分。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕背水一戰的火箭昨火力全開，3名球員得分破20分，全場最多領先31分，終場以131：116輕取勇士，西部首輪季後賽追成2：3，明天將回到勇士主場進行第6戰。

上半場大幅落後27分

火箭首節就靠一波40：24的強攻向對手下馬威，上半場打完就領先27分，第3節中段比分差距擴大至29分時，勇士直接「5上5下」，將先發的柯瑞、J.巴特勒、D.格林、希爾德、波傑姆斯基全換下，讓原本不在輪替的球員都換上場。

外界熱議此調度無異是提前投降，勇士教練柯爾解釋，他在中場時有說會再給主力5分鐘，若打得毫無起色就不會繼續追擊，他指出，由於48小時後就要打第6戰，決定讓年紀偏大的先發球員休息。

范佛利特斬獲26分，湯普森挹注25分，布魯克斯也有24分進帳，森根繳出15分、9籃板、9助攻的全能表現，D.格林得11分，助火箭成功延長戰線，但過去7戰4勝制季後賽，在1勝3負落後還能完成大逆轉的機率僅4.5％。火箭教練烏杜卡談起第6戰時表示：「我們會保持專注，給他們施加壓力，把系列賽帶回休士頓。」

巴特勒喊話下仗關門

勇士以穆迪25分表現最佳，柯瑞13分，巴特勒只得8分，但他喊話下一場一定要取勝，順利關門。

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