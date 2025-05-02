晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》國王封王M1 洋將全都留用

2025/05/02 05:30

新北國王在林書豪（右）坐鎮下，以頭號種子進軍季後賽，只差最後一步。（資料照）新北國王在林書豪（右）坐鎮下，以頭號種子進軍季後賽，只差最後一步。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕本季TPBL不少球隊頻繁調整外援陣容，試圖找出最佳隊型，龍頭新北國王在林書豪坐鎮下，是本季唯一未與洋將解約的隊伍，距離以頭號種子之姿進軍季後賽，只差最後一步。

國王目前戰績23勝9敗，例行賽封王M1，開季時的5名洋將奧帝、曼尼高、沃許本、強森和桑尼都仍在陣中，因應東超賽事簽下的巴勒斯坦外援桑尼在註冊大限前被留下，強森雖被註銷，仍續為球隊出戰BCL。

國王外援陣容最大共同點就是都非第一次來台打球，總經理毛加恩指出，在熟悉台灣籃球環境下確實可以縮短適應期，「畢竟亞洲的球風還是跟歐美很不一樣，比賽節奏、裁判尺度都要適應，他們的表現也都持續符合我們的預期，是沒有換的主要原因。」

國王後場坐擁林書豪、林書緯、李愷諺「三巨頭」，也讓毛加恩直言，在尋找洋將上就較不會著重個人單打能力，而是以能配合團隊打法為主。他認為，洋將換或不換各有利弊，雖然新面孔需要與球隊磨合，但這季如夢想家霍爾曼、貝奇、攻城獅努利及特攻飛馳都繳出令人眼睛為之一亮的表現。

明新北內戰 拚自力登頂

國王結束BCL小組賽主場3戰後，明天回歸TPBL戰場，只要攻城獅在客場擊敗夢想家或者國王在主場自力收拾特攻，就能確定在例行賽封王，國王本季在「新北內戰」取得4勝1負優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中