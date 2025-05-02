TPBL》國王封王M1 洋將全都留用

新北國王在林書豪（右）坐鎮下，以頭號種子進軍季後賽，只差最後一步。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕本季TPBL不少球隊頻繁調整外援陣容，試圖找出最佳隊型，龍頭新北國王在林書豪坐鎮下，是本季唯一未與洋將解約的隊伍，距離以頭號種子之姿進軍季後賽，只差最後一步。

國王目前戰績23勝9敗，例行賽封王M1，開季時的5名洋將奧帝、曼尼高、沃許本、強森和桑尼都仍在陣中，因應東超賽事簽下的巴勒斯坦外援桑尼在註冊大限前被留下，強森雖被註銷，仍續為球隊出戰BCL。

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國王外援陣容最大共同點就是都非第一次來台打球，總經理毛加恩指出，在熟悉台灣籃球環境下確實可以縮短適應期，「畢竟亞洲的球風還是跟歐美很不一樣，比賽節奏、裁判尺度都要適應，他們的表現也都持續符合我們的預期，是沒有換的主要原因。」

國王後場坐擁林書豪、林書緯、李愷諺「三巨頭」，也讓毛加恩直言，在尋找洋將上就較不會著重個人單打能力，而是以能配合團隊打法為主。他認為，洋將換或不換各有利弊，雖然新面孔需要與球隊磨合，但這季如夢想家霍爾曼、貝奇、攻城獅努利及特攻飛馳都繳出令人眼睛為之一亮的表現。

明新北內戰 拚自力登頂

國王結束BCL小組賽主場3戰後，明天回歸TPBL戰場，只要攻城獅在客場擊敗夢想家或者國王在主場自力收拾特攻，就能確定在例行賽封王，國王本季在「新北內戰」取得4勝1負優勢。

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