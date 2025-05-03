全大運》最強女大生 張博雅4年12金

全大運昨閉幕，大會會旗交接給明年主辦單位中央大學，由校長蕭述三（右）代表接下。（全大運提供）

女生組200m 完成4連霸

台南大學短跑好手陳玟溥生涯首度奪雙金。（全大運提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕114年全國大專校院運動會昨劃下句點，田徑場上最風光的是國立體大「跨欄甜心」張博雅，在公開女生組200公尺以24秒07摘金，完成4連霸，生涯4屆全大運都抱回3金，至於台北市大以83金、63銀、66銅，共212面獎牌，連兩屆制霸獎牌榜。

全大運昨在長榮大學舉辦閉幕式，本屆6項、7人次破全國紀錄，其中「台灣蝶王」王冠閎50公尺蝶式以24秒16創全國新猷，也是本屆唯一非舉重項目改寫全國紀錄的選手。長榮校長李泳龍將大會會旗交給中央大學校長蕭述三，明年全大運由中央大學主辦，也是他們2018年後再度舉辦。

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大四的張博雅在大一拿下100、200公尺和400公尺接力共3金，升上大二為了在國際舞台更有競爭力，接受教練王國慧的建議改戰100公尺跨欄。她本屆在100欄完成3連霸，加上400公尺接力、200公尺連4屆金牌，大學生涯累積12金。

張博雅在全大運以累積比賽感覺為目的，畢竟她即將參加27日南韓登場的亞錦賽，如今賽事結束後，她將跟王國慧持續修正問題，期許能在亞錦賽破個人100公尺跨欄最佳13秒11，並尋求進軍9月日本東京世錦賽。

陳玟溥奪雙金

宣告完全體回歸

公開男生組200公尺，從未在全大運摘個人項目金牌的台南大學陳玟溥，昨以20秒75摘金，加上日前100公尺金牌，本屆雙金代表自己正式揮別右腳阿基里斯腱撕裂的陰霾。

北市大打敗台灣體大55金、國體大52金，拔得頭籌關鍵是游泳隊進帳23金，陣中仰式一哥莊沐倫、沉默蝶后劉姵吟更包辦8金，也是本屆金牌拿最多的選手。

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