哈登請纓47分鐘 逼出搶七大戰

快艇哈登（左）率隊延長戰局，明將與金塊進行生死戰。 （法新社）

得分王底氣在 貢獻28分

〔記者林岳甫／綜合報導〕在西部首輪季後賽G5表現不理想的「大鬍子」哈登，昨回主場於第二節展現驚人得分能力攻下17分，全場進帳28分，攜手雷納德、鮑威爾率快艇以111：105打敗金塊，系列賽追成3：3，金塊、快艇明天在丹佛進行生死第7戰。

哈登前場僅拿11分，且全場只碰到35次球，昨他第二節拿出3屆得分王實力，率快艇上半場打完取得領先，他上場47分鐘繳出28分、6籃板及8助攻。總教練泰倫魯爆料，哈登接近打滿全場，是他不斷請纓要留在場上奮戰。

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哈登下半場稍熄火拿7分，攻下24分的鮑威爾跳出來接管戰局，雷納德則穩定挹注27分，快艇進攻就靠3人打天下。哈登表示：「這場比賽打出侵略性，我抓住很多機會，並把錯誤修正，好好執行比賽計畫。」

快艇隱形功臣是36歲的巴頓，此仗6分、5籃板、6助攻、2抄截、3阻攻，數據不起眼，但他下半場奉命看管金塊MVP中鋒約基奇，搭配祖巴克一起減低約基奇的殺傷力。外媒統計，下半場面對巴頓、祖巴克，約基奇9投僅2中。

G7割喉戰 金塊有心魔

金塊、快艇為本季首組進入「搶7大戰」的組合，但哈登過去6次打G7，投籃命中率僅36.3％，他上次在G7出賽為2023年效力七六人，全場僅9分。至於金塊對G7也有陰影，上季西部第二輪對灰狼，花光最多20分領先，慘遭逆轉。

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