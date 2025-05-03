尼克晉級 布朗森對得起關鍵獎

尼克布朗森（左一）關鍵戰役挺身而出，獨攬40分淘汰活塞。 （美聯社）

年度關鍵先生 獨拿40分

〔記者吳孟儒／綜合報導〕布朗森在比賽剩下最後5.1秒投進致勝三分彈，全場轟下40分，率領尼克116：113氣走活塞，系列賽4：2淘汰對手，東部季後賽次輪將對上衛冕軍塞爾提克。

尼克在前三節打完還取得11分領先，未料被活塞後來居上，但布朗森在最後2分23秒拉出一波11：1的逆轉攻勢，包括他晃開活塞的湯普森，在弧頂位置投進終結比賽的三分彈，他說：「每個人都會談論最後一球，可是整場比賽都有高低起伏，最重要的是我們保持鎮定，沒有隊友的信任，就不會有這一球。」

請繼續往下閱讀...

尼克總教練希波鐸也盛讚布朗森，他說：「當需要他繳出最佳表現時，他肯定會不負眾望，而且整季都保持這種狀態，這就是他最特別的地方。」 事實上，布朗森正是本季年度關鍵先生獎得主，他在例行賽的第四節最後5分鐘或延長賽，差距5分內的比賽，場均得分達5.6分，為居全聯盟之首，而他在這次季後賽也證明獲獎當之無愧。

尼克連3年挺進東部次輪，下一輪對手將是塞爾提克，這也是雙方自2013年再度於季後賽交手，布朗森說：「他們是很有經驗的隊伍，我們也會因應不同對手盡快調整。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法