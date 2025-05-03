龍版陳子豪奪MVP 桃園集滿14次

陳子豪10局上敲出勝利打點，轉戰龍隊後首奪單場MVP。

（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕味全龍昨在延長賽10局上靠陳子豪、劉基鴻關鍵安打進帳2分，最終就以5：3擊敗樂天桃猿，龍隊中止樂天4連勝，陳子豪轉隊後首獲單場MVP。

龍隊陳禹勳10局下登板關門，收下本季首次救援成功。

（記者陳志曲攝）

6分力揮棒 延長賽勝打

首局樂天靠老將林智平適時安打先馳得點，5局下陳晨威轟2分砲，本季首轟出爐，6局上龍隊靠保送和3安，單局灌進3分扳平戰局，9局結束雙方戰成3：3，比賽進入延長賽採突破僵局制。10局上陳子豪、劉基鴻適時安打各進帳1分打點，下個半局陳禹勳登板關門力保不失。

請繼續往下閱讀...

陳子豪轉隊後首次打下勝利打點並榮獲單場MVP，他說，前幾次沒打好，其實滿緊張的，隊友告訴他放輕鬆一點，當下想法就是用6分力輕鬆揮棒，「很開心能為球隊建功，我感覺在桃園球場拿過不少次單場MVP耶，在這裡打得滿不錯的。」陳子豪生涯在桃園球場累計打擊率3成10，敲出26轟、打下127分打點，加上他改披龍袍的第1次，共在桃園拿過14次單場MVP。

猿迎新領隊 溝通列首要任務

陳子豪從4月26日起改扛1棒，5場累計打擊率高達3成33，龍隊總教練葉君璋指出，去年陳子豪在中信兄弟常打1棒，教練團試著幫助他更好，因此讓他打1棒，目前看來漸入佳境，效果還不錯。

樂天賽前宣布牧野幸輝接任球團第4任領隊，他強調，上任後最大挑戰是語言隔閡與溝通，球團組織龐大但部門人數較少，每人身兼許多工作，更要緊密溝通才能掌握全貌。

對於日前樂天被爆出「伙食風暴」後的具體改善措施，牧野僅表示，不是為了省錢，才提供選手品質較差的餐飲，目前不方便透露更多細節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法