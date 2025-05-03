飛力獅三振創新低 穩穩收拾悍將

獅隊6局上發動雙盜壘，陳聖平跑回第4分。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕飛力獅開季出賽3場防禦仍是零，自初登板起連續19局無失分是中職次長紀錄，在打線6局上攻出3分大局的力挺下，帶領統一獅4：2拿下對富邦悍將開季3連勝，林子豪4局上擊出陽春彈助統一先馳得點，本季累計4轟加入林安可、林立並列全壘打領先。

飛力獅先發6局壓制悍將，從初登板起連19局無失分。（記者塗建榮攝）

連19局無失分 史上第2長

林子豪開轟。（記者塗建榮攝）

飛力獅用102球、被打7安都是來台單場新高，奪三振3次則是單場新低，卻能一再化解危機，他指出，不能奢求每次比賽都能三振所有對手，被打安打也是比賽的一部份，感謝上帝與隊友讓他保持好表現，他也逐漸適應中職環境，感覺愈來愈棒。

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飛力獅連續無失分局數在史上僅次於1994年兄弟象克力士的25.1局，他表示，身為先發投手不可能不掉分，卻希望上場投球時每局都不要失分，感謝上帝讓他一直還沒失分，「雖然不知道會在何時，但我終究會失分，這不會對我造成壓力，就算失分也要讓球隊保有贏球機會。」

林子豪第4轟 並列領先

林子豪本季才出賽18場就擊出4轟，追平2022年個人單季最多全壘打，總教練林岳平認為，林子豪在春訓就提早修正打擊方向，但必須保持健康才能持久，「他很多時候是在患得患失中調整打擊方針，不管今年打好或打壞，等打完整個球季再回頭看執行得好不好，目前看來在攻擊端是比較穩定，長打這麼多（累計16安有一半是長打）不是球隊能預期的。」

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