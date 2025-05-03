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古林越洋下單 60杯手搖飲獅同樂

2025/05/03 05:30

古林睿煬前天拿下旅日第一勝。（資料照，西日本新聞提供）古林睿煬前天拿下旅日第一勝。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕古林睿煬前天以7局失2分的優質先發拿到日職首勝，中職母隊統一獅昨天實際感受他的喜悅與感謝，因為他越洋自掏腰包請全隊喝飲料、休息室出現60杯手搖飲，球團人員也放上感謝小卡：「恭喜古林日職一軍首勝，感謝招待」。

古林睿煬前天拿到旅日第一勝，昨天請老戰友獅隊喝飲料。（記者塗建榮攝）古林睿煬前天拿到旅日第一勝，昨天請老戰友獅隊喝飲料。（記者塗建榮攝）

統一前天在天母比賽，休息室在古林確定奪勝的第一時間爆出歡呼聲，總教練林岳平表示，古林以前拿到勝投甚至單場MVP，隔天都會請全隊喝飲料，昨聯繫球隊管理代為處理，算是「維持慣例」。

林岳平認為，古林第1局投球被對方掌握到，第2局投球策略有變化，「相信投完這場，他的內心會更篤定，他的出賽是全台灣在關注，但不需要每天去探討，這對他會有無形的壓力，我們就是持續關心，希望他可以愈走愈遠。」

富邦悍將當天沒有比賽，高中同學戴培峰雖有時間卻沒完整看完，也沒特別研究配球策略等細節，他透露，見太太看到古林第1局失2分後很緊張，他隨口回應「如果投到7局只掉2分，也是很厲害啊，他的能力就在那邊，不用太替他擔心」，沒想到神準命中結果。

首局太刺激

陳重羽跨海驚魂

昔日捕手搭檔陳重羽前天礙於要與先發投手準備比賽，聽到古林第1局失分心想「怎麼會這樣」，得知他奪勝投有傳訊息說恭喜，「那天我們也有比賽，賽前就想說，如果兩邊都贏球，就是很美好的事，結果真的達成。」

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