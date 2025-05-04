本報專訪》盧峻翔扛台籃招牌 做正確的事

盧峻翔蟬聯PLG年度MVP，期許自己往正確的方向走，做正確的事，持續為台籃做出貢獻。（記者廖振輝攝）

■記者粘藐云／專訪

桃園領航猿球星盧峻翔本季連莊PLG年度MVP，並甩掉「國內王」標籤，不僅帶隊奪下東超亞軍，也在亞洲盃資格賽繳出亮眼表現。來自高中乙組球隊的他，過去不被看好，憑著努力，如今在競爭激烈的職籃賽場站穩腳步，《自由體育》透過專訪，請他分享場內外生活，讓大家看見「夜王」不同一面。

野獸欽點接班人 連莊PLG年度MVP

領航猿盧峻翔近期成長有目共睹，被「野獸」林志傑欽點為接班人，成為台籃新門面。不過，他的籃球生涯走來艱辛，如今獲得肯定，他總說，對於一切很感恩，想效仿林志傑，未來學弟若需要時，他能拉對方一把。

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盧峻翔就讀苗栗高中時，因身材矮小未能獲得球隊重用。（盧峻翔提供）

盧峻翔（左）和哥哥盧捷閔感情非常好。（盧峻翔提供）

盧峻翔跟著哥哥盧捷閔的腳步接觸籃球，但學生時期因身材矮小沒太多發揮空間，在HBL乙組的苗栗高中一度上不了場。

熱愛籃球的他不願放棄，「家人曾問我要不要做別的事，但我對其他事不像對籃球一樣有熱忱。從沒有想法到慢慢摸索出目標，最感謝家人的支持，很開心現在我還是很熱愛籃球。」

為家人買地蓋厝 一切籃球夢的起點

巨蟹座的盧峻翔，談起家人展現細膩一面，「對我來說，家人永遠優先，畢竟過去很辛苦，我們從小打球很早就外宿，陪伴家人時間也有限，所以在苗栗老家買地蓋房子，一直都是我和哥哥的夢想。」

2017年UBA大專籃賽季軍戰，台中科大不敵輔仁大學，當時效力中科大的盧峻翔（右）抱著同場對決的哥哥盧捷閔痛哭。（資料照）

盧峻翔2020年進入SBL後奪下新人王，PLG曾入選年度第一、二隊，也拿過年度防守第一隊殊榮。這季他以全票之姿連兩年奪下年度MVP，還登上PLG歷史得分王、三分球王寶座，東超、亞洲盃資格賽皆有出色成績。

低潮時遇見傑哥 決心跟進提攜後進

和林志傑相差15歲，盧峻翔坦言，兩人私下沒機會碰面，互動不多，但2022-23球季他陷入低潮時，前輩卻主動關心，「罰球時傑哥突然走到我旁邊鼓勵我，要我別太在意外界想法，一樣調整自己，後來才發現，原來傑哥有關注到我狀態不好。」林志傑暖心舉動為他帶來啟發，「我開始思考，成為學長後是不是該用同樣的心態去面對學弟，這部分讓我感觸很深。」

近幾年台籃負面新聞不斷，如今要扛起招牌，生活必須更自律。盧峻翔不諱言，面對外界關注，難免有壓力，但外界的評價無論好壞他都虛心接受。他舉例，以前不懂事，會宣稱1週有6天在喝酒，但現在不會這樣了，「往正確的方向走，做正確的事，我相信慢慢大家都會看到。」

對於未來，盧峻翔不設限，若有旅外機會依舊想挑戰，但眼下只想專注在屬於自己的戰場，「從小到大我都沒有拿過冠軍，這是我一直想要完成的目標，也是對自己的交代。」

【夜王盧峻翔 真心話大考驗】

https://youtu.be/ODcGRW_8N5Y?si=ePIVk2cy-kLTCaMo

盧峻翔檔案

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