專訪盧峻翔》夜王包手刺青 有笑臉有股票漲停

盧峻翔分享對自己有特殊意義的刺青。（記者廖振輝攝）

借身體記實人生

盧峻翔手臂內側刺紅色箭頭，希望能「招財」。（記者廖振輝攝）

猿製成商品上架

〔記者粘藐云／專訪〕左手包手刺青是盧峻翔的最大特色，每個刺青圖樣都記錄著他的人生，有年少時的輕狂歲月和球場上的高低起伏，如今他手臂上刺青圖樣，隨著他高漲的人氣，成為球隊週邊商品，獲得球迷好評。

左上臂的盾牌和黃色笑臉是盧峻翔的最新刺青，也是激勵自己的方式，「把笑臉刺在盾牌上，希望我在低潮時能帶著微笑抵擋一切。」前臂上的面具則是他對於人性的體會，「過去我在友情上花很多心思，用心對待別人，獲得的回應卻讓我心灰意冷，好像每個人都戴著面具，才會有感而發選擇這圖案。」

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最有趣的是手臂內側紅色箭頭的刺青，盧峻翔笑說：「這是希望我的股票能漲停！」他不諱言，起初家人不能接受他刺青，哥哥盧捷閔也沒有刺青，未來要有好的想法才會再嘗試，但會選擇刺在背部。

盧峻翔就讀台中科大時曾頂著一頭亮紫色頭髮，相當引人注目，而現今台灣職籃如同NBA，球員踏進球場的穿搭成為焦點。盧峻翔表示，沒花太多心思在穿搭上，「通常以亞瑟士或球隊衣服為主，基本上是素色衣服，簡單乾淨。」至於是否會模仿NBA球員的花俏穿搭，他笑說：「等我煮飯煮膩了，再來研究穿搭設計類的東西，但誇張髮型應該就留在中科大時期了。」

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