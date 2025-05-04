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專訪盧峻翔》烙英文做料理 年度MVP私領域有點萌

2025/05/04 05:30

盧峻翔近期熱衷下廚，分享新成品蒜頭雞湯。（盧峻翔提供）盧峻翔近期熱衷下廚，分享新成品蒜頭雞湯。（盧峻翔提供）

敢用英文受訪

領航猿球星盧峻翔本季連莊PLG年度MVP。（記者廖振輝攝）領航猿球星盧峻翔本季連莊PLG年度MVP。（記者廖振輝攝）

鍛鍊心理素質

〔記者粘藐云／專訪〕盧峻翔本季在東超多次以英文受訪，驚艷不少球迷，他透露，起初學英文是想和總教練卡米諾斯有更好的溝通，加上與洋將感情也不錯，希望更清楚地表達自己想法。最近他開發出不同的興趣，開始洗手作羹湯，藉此轉移訓練和比賽的壓力。

盧峻翔在東超「烙英文」令球迷印象深刻，當初學英文主要是因為接觸外教卡米諾斯，「他是很愛聊天的教練，我也想好好跟他講我的想法，加上洋將人都很好，想聊天時發現自己做不到，才會想學英文，希望對生活有幫助。」

受到英文老師的鼓勵，盧峻翔以英文受訪，他坦言，訪問時講英文很難，有時也有點挫敗，但如同他在場上的精神，不會害怕嘗試，「當然我現在還是沒很優秀，但出國點餐可以講得正確，這讓我比較有成就感。」

靠烹飪紓壓

最近在練雞湯

除了學英文，煮飯成為盧峻翔新的生活樂趣，只是沒想到剛下廚就鬧笑話，「第一次炒高麗菜，我按照食譜備料、切菜、放油，然後直接把菜放下去煮，我吃完才發現根本沒洗菜，因為食譜上沒說要洗啊！」但對於自己的廚藝，他自認吃起來還不錯，下次想挑戰煲雞湯。

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