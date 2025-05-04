TPBL》國王奪首席 豪哥：今年第1名更有意義

國王締造聯盟史上最大分差紀錄大勝特攻，賽後林書豪（左三）在合照時調皮扮鬼臉。（記者廖振輝攝）

夢想家3連勝

今贏海神就晉級

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家昨在主場克服最多15分落後，以99：89逆轉新竹攻城獅收下3連勝，今天將與高雄海神正面對決，也被視為季後賽前哨戰。

夢想家戰績19勝13敗暫居聯盟第2，領先海神1場勝差，兩隊確定會在季後賽首輪交鋒，雙方本季例行賽5度對決，夢想家收下3勝，今天只要贏球就能確定以第2種子之姿前進季後賽。

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馬建豪攻下全場最高23分，其中8分在決勝節，但他賽後自評在防守高國豪上仍有進步空間。對於今與海神的關鍵戰役，馬建豪指出，團隊備戰方式沒有太大改變，「只要打出我們的球風應該就沒問題。」

新北國王則在同城內戰火力全開，以121：76輕取中信特攻，締造聯盟史上最大分差紀錄，末節一度領先54分，奪下例行賽龍頭。

林書豪昨末節打到眉骨濺血，治療後仍回到場上，上場32分鐘，拿下28分，另有10籃板、5助攻。對於國王確定拿下頭號種子，林書豪有感而發指出，不同於上季球隊場內外風波不斷，國王球隊文化開始改變，「我們場外沒有亂七八糟的事，可能是因為經歷過去年，所以今年第一名更有意義。」

昨休兵的台新戰神，拜國王贏球之賜取得季後挑戰賽資格，特攻吞下3連敗後暫居第5，僅領先雲豹半場勝差，兩軍要力拚最後一張挑戰賽門票。

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