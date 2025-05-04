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江靜緣鉛球擲破全國 讓林家瑩久等了

2025/05/04 05:30

江靜緣在靜岡國際田徑賽女子鉛球決賽以17公尺83奪金，並打破林家瑩在2014年締造的17公尺48全國紀錄。（田協提供）江靜緣在靜岡國際田徑賽女子鉛球決賽以17公尺83奪金，並打破林家瑩在2014年締造的17公尺48全國紀錄。（田協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕揮別全中運未能打破全國紀錄的遺憾，江靜緣昨在日本靜岡國際田徑賽女子鉛球決賽以17公尺83奪金，並打破「阿牛」林家瑩在2014年仁川亞運締造的全國紀錄17公尺48。

江靜緣的父親江明政、母親陳淑枝都是舉重國手，她遺傳雙親優異的運動基因，從小就在田徑場嶄露頭角，去年她在世界U20錦標賽摘銅，也是台灣首面女子世青獎牌，燃起了打破全國紀錄的念頭。

高三的江靜緣4月24日才以16公尺11在全中運奪金，但操之過急未能破全國。教練呂景義指出，因為全中運挑戰全國紀錄失利，這次出發前也特別鼓勵她，「運動員沒比好一定有不服輸的心情，我只是給她向前的鬥志。」

江靜緣昨第4擲就以17公尺41創生涯最佳，並躍居領先，讓她增添不少信心，最後一擲放手一搏，出手後就高舉雙手，果然締造新猷。

林家瑩得知江靜緣破紀錄後相當開心，畢竟她在2005年就成為全國紀錄保持人，等了20年終於有人超越她。她表示，「江靜緣去年成績開始大幅提升，我就覺得她今年一定能破我的紀錄。」

林家瑩指出，她當年是一個人苦練，沒有太多好手刺激，現在國內女子鉛球除了江靜緣還有吳慈恩、簡晨昕，大家可以一起進步，「靜緣技術及心態都還有提升空間，期待她把紀錄推向18公尺，讓台灣女子鉛球邁向另一個境界。」

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