晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟5連敗 洪總直斷羅戈動向

2025/05/04 05:30

兄弟隊史無自責分完投敗兄弟隊史無自責分完投敗

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟超強洋投羅戈昨對台鋼雄鷹一夫當關，卻難擋自家三壘手王政順在5局下傳球失誤釀禍，加上打線不給力，終場中信1：2再度1分飲恨；羅戈苦吞無自責分完投敗，中信相隔657天收下5連敗，且5場都是「1分差」。

兄弟5連敗，5場都是1分差輸球。（記者李惠洲攝）兄弟5連敗，5場都是1分差輸球。（記者李惠洲攝）

隊友失誤貧打

中信羅戈得分援護率1.08，苦吞無自責分完投敗。 （記者李惠洲攝）中信羅戈得分援護率1.08，苦吞無自責分完投敗。 （記者李惠洲攝）

無自責分完投敗

5局下中信三壘手傳球失誤，台鋼藍寅倫（左）回本壘得分。（記者李惠洲攝）5局下中信三壘手傳球失誤，台鋼藍寅倫（左）回本壘得分。（記者李惠洲攝）

自從羅戈去年加入中職，台鋼對他完全沒轍，總教練洪一中就牢記對戰防禦率不到1的鬼神數據，「曲球角度、變速球和直球都是上乘，應該是中職目前最好的投手，我猜不久後就會離開台灣了。」

台鋼洋將吉田一將先發5.2局無失分，生涯首勝開張。（記者李惠洲攝）台鋼洋將吉田一將先發5.2局無失分，生涯首勝開張。（記者李惠洲攝）

羅戈前4局威風八面，只被敲2支安打，5局下卻被守備連累，台鋼攻佔二壘後，杜家明的三壘滾地球造成王政順的傳球失誤，奉送台鋼1分，林家鋐再補上適時安打，單局2分就種下敗因，繼2023年6月28日至7月16日後再收5連敗。

羅戈先發時，打線就是靜悄悄，昨中信得點圈3打數無安打，只靠岳東華雙殺打攻下唯一分數，累計他本季4場先發25局，隊友只拿3分，得分援護率1.08寫下全聯盟先發洋投最低紀錄，昨吞第2敗，轉披黃衫的勝投還沒開張。

台鋼投手進化

鐵牛棚冠全聯盟

台鋼靠進化的投手陣容咬住1分差，吉田一將先發5.2局無失分，但6局解決王威晨後突然手指抽筋，交給許育銘解決四番許基宏；牛棚勝利組黃群、張誠恩和林詩翔合計僅掉1分，台鋼牛棚防禦率是全聯盟最好的2.68。

即便去年已體驗台灣酷夏，吉田昨在最高溫33度的下午4點出賽就抽筋，他坦言，對台灣的炎熱仍要花時間去慢慢習慣，「原本想把那局投完，但抽筋無法恢復，留下危機退場有點可惜。」

中信總教練平野惠一前天在4連敗後開會1小時檢討，賽前還有台鋼小球迷為他加油，結果仍未止敗，而澄清湖球場吸引本季次高的11299人進場，台鋼面子、裡子雙贏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中