兄弟5連敗 洪總直斷羅戈動向

兄弟隊史無自責分完投敗

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟超強洋投羅戈昨對台鋼雄鷹一夫當關，卻難擋自家三壘手王政順在5局下傳球失誤釀禍，加上打線不給力，終場中信1：2再度1分飲恨；羅戈苦吞無自責分完投敗，中信相隔657天收下5連敗，且5場都是「1分差」。

兄弟5連敗，5場都是1分差輸球。（記者李惠洲攝）

隊友失誤貧打

中信羅戈得分援護率1.08，苦吞無自責分完投敗。 （記者李惠洲攝）

無自責分完投敗

5局下中信三壘手傳球失誤，台鋼藍寅倫（左）回本壘得分。（記者李惠洲攝）

自從羅戈去年加入中職，台鋼對他完全沒轍，總教練洪一中就牢記對戰防禦率不到1的鬼神數據，「曲球角度、變速球和直球都是上乘，應該是中職目前最好的投手，我猜不久後就會離開台灣了。」

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台鋼洋將吉田一將先發5.2局無失分，生涯首勝開張。（記者李惠洲攝）

羅戈前4局威風八面，只被敲2支安打，5局下卻被守備連累，台鋼攻佔二壘後，杜家明的三壘滾地球造成王政順的傳球失誤，奉送台鋼1分，林家鋐再補上適時安打，單局2分就種下敗因，繼2023年6月28日至7月16日後再收5連敗。

羅戈先發時，打線就是靜悄悄，昨中信得點圈3打數無安打，只靠岳東華雙殺打攻下唯一分數，累計他本季4場先發25局，隊友只拿3分，得分援護率1.08寫下全聯盟先發洋投最低紀錄，昨吞第2敗，轉披黃衫的勝投還沒開張。

台鋼投手進化

鐵牛棚冠全聯盟

台鋼靠進化的投手陣容咬住1分差，吉田一將先發5.2局無失分，但6局解決王威晨後突然手指抽筋，交給許育銘解決四番許基宏；牛棚勝利組黃群、張誠恩和林詩翔合計僅掉1分，台鋼牛棚防禦率是全聯盟最好的2.68。

即便去年已體驗台灣酷夏，吉田昨在最高溫33度的下午4點出賽就抽筋，他坦言，對台灣的炎熱仍要花時間去慢慢習慣，「原本想把那局投完，但抽筋無法恢復，留下危機退場有點可惜。」

中信總教練平野惠一前天在4連敗後開會1小時檢討，賽前還有台鋼小球迷為他加油，結果仍未止敗，而澄清湖球場吸引本季次高的11299人進場，台鋼面子、裡子雙贏。

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