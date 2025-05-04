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無視看台騷動 魔神樂放手屠龍

2025/05/04 05:30

桃猿廖健富2局下受傷退場。（記者陳志曲攝）桃猿廖健富2局下受傷退場。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕魔神樂儼然成為新世代的「屠龍手」，昨以7.1局失2分的優質先發，比下備受國外球探關注的徐若熙，帶領樂天桃猿以3：2險勝味全龍，不僅開季連續5場交出優質先發，生涯對味全6場更拿下全勝，樂天最近6戰拿下5勝，勝率重回5成，卻付出廖健富左大腿拉傷被抬出場的代價。

桃猿洋投魔神樂生涯對味全6場全勝。（記者陳志曲攝）桃猿洋投魔神樂生涯對味全6場全勝。（記者陳志曲攝）

魔神樂投7.1局、8次三振都是本季單場最多，他指出，8局上續投卻被打2支二壘安打失第2分，主要是球都投到太甜的位置，雖然出賽5場都是優質先發卻只拿2勝，畢竟輸贏不是他能控制，只能每次上場都保持一樣的節奏，做好自己最擅長的事。

魔神樂生涯對味全6場全勝，投44局送出41次三振，對戰防禦率僅0.82，他表示，不知道為何對味全投得這麼好，身為先發投手不會在意對手是誰，即使有很多球探來看徐若熙，仍專注在自己的投球，「運用變化球，攻擊好球帶，做好自己的本分。」

國外球探現身

徐若熙4.2局退場

樂天前次對徐若熙6局只得1分，這場雖讓他投不滿5局就丟3分，本季首勝仍未開張但2敗都來自樂天，總教練古久保健二仍覺得對戰還是很苦手，他認為，這場能突破要感謝打者做到打擊教練提供的策略，「第1局就耗掉他30球，讓他投到3局已用很多球。」

廖健富1局下敲安助樂天先馳得點，2局下擊成滾地球跑向一壘時卻受傷倒地，被場務人員出動擔架抬出球場，初步判斷是左大腿肌肉拉傷，古久保表示，廖健富的狀況看起來不是很好，必須去醫院接受進一步檢查。

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