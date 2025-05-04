徐若熙挑戰美職 葉總勾勒第1人模式

徐若熙昨先發投不滿5局即退場。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕大聯盟記者注意到徐若熙若今年季後要挑戰美職只能以業餘球員身份、像佐佐木朗希一樣簽下小聯盟合約，味全龍總教練葉君璋認為，簽約金只是價碼，如果徐若熙能從中職前進美職，仍有一定的意義與代表性，「如果有意義，那就值得。」

若循佐佐木路線

將是中職首見

大聯盟記者摩洛西發文指出，徐若熙若2025-26年休賽季要挑戰美職，將不具備國際職業自由球員資格，意即簽約金將受到限制。葉君璋指出，他無法代表球團或徐若熙發言，但他個人的想法是，徐若熙去美職或許具有另一個意義，「要不要做第1個人？影響到底會多大？簽約金是一個價碼，如果大家都覺得非常好，做這件事就值得。」

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中職直接輸出美職的前例是2008年季後的倪福德，因為母隊中信鯨宣布解散，即便在特別選秀會被兄弟象指名仍選擇挑戰美職。葉君璋則點出「龍之子」的歷史意義，表示若以中職從選秀培養起、行使旅外自由球員資格後轉戰美職，站在球團對球團、聯盟對聯盟的立場，徐若熙將是中職第1人。

徐若熙本季首次只休6天再次先發，多支國外球隊的球探與老虎球團高層都到場觀看，當他投不滿5局就被換掉便陸續離場。葉君璋表示，徐若熙能否成為第1人，目前言之過早，「把該做的先做好，只要時機成熟，自然就會產生。」

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