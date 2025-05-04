獅3轟下毒手 悍將唯一未滿10勝

林子豪以5轟暫時獨居全壘打王。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕統一獅昨靠單場3轟重砲掩護，終場7：2擊敗富邦悍將，收下3連勝，富邦則苦吞主場5連敗。

邱智呈首轟出爐。（記者林正堃攝）

林子豪5轟獨走

陳鏞基開轟。（記者林正堃攝）

40歲以上雙雄同場開砲

41歲獅隊老將陳鏞基連3場先發，昨扛4棒在2局上開轟，助隊先馳得點。富邦2局下無人出局滿壘僅攻1分，3局上游擊手池恩齊接高飛球失誤，讓獅隊拿下超前分，池恩齊隨即在4局被換下場，並於賽後進行特守。

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獅隊3至5局都有分數進帳，5局上邱智呈用本季首轟痛擊富邦先發投手張奕，林子豪也從接替的范柏絜手中開轟，並以5轟暫居聯盟榜首。邱智呈對張奕纏鬥12球開轟，「那打席一直在磨，自己跟投手節奏都有掌握到，對方是很不錯的投手，想法上也是更積極揮棒。」

富邦僅靠41歲王勝偉8局代打陽春砲再添分數，卻意外締造兩位40歲以上選手同場開轟。陳鏞基說：「很感動，都還在球場上當選手，賽前遇到的時候，我們也都會互相鼓勵。」獅隊總教練林岳平預計今安排陳鏞基休戰，「阿基獅」被問及體能調節則說，3場比賽其實都沒打滿，身體狀況沒有問題。

富邦吞下2連敗後，僅拿7勝是聯盟本季至今唯一未達10勝的隊伍，領隊林華韋則在賽前證實，和有日、韓職經驗，且去年有過1場大聯盟出賽經歷的投手布坎南（David Buchanan）達成簽約共識，中旬來台報到。富邦目前洋投陣容為魔力藍、力亞士和後援的富藍戈，銳歐則因傷待在二軍。

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