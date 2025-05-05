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差1出局首勝擦肩 盧孟揚苦笑下丘

2025/05/05 05:30

中信兄弟盧孟揚昨在5局下被換投，生涯第9場先發仍難求第1勝。（記者李惠洲攝）中信兄弟盧孟揚昨在5局下被換投，生涯第9場先發仍難求第1勝。（記者李惠洲攝）

生涯9場先發 仍1勝難求

〔記者龔乃玠／高雄報導〕距離生涯首勝的勝投資格僅差1個出局數，盧孟揚昨在5局下被投手教練王建民戲劇性換投，生涯第9場先發仍難求第1勝，總教練平野惠一扛起5連敗不得不換投的重壓，對於這次調度向盧孟揚說抱歉。

扛戰績壓力 平野說抱歉

盧孟揚遭台鋼3至5棒的王柏融、魔鷹和郭阜林砲轟，雖然單場挨3轟，仍在球隊以5：3領先之際投到5局下2出局，在四壞王柏融後，王建民喊暫停，隨後盧孟揚對魔鷹投到0好3壞，王建民比出4壞敬遠保送後上丘換投，盧孟揚懊惱地「哇」一聲，帶著無奈笑容下丘。最後勝投卻記在接手的第一任中繼蔡齊哲，他只投2球就抓到第三個出局數，意外為自己終止跨季3連敗。

首局挨雙轟 力撐到5局

盧孟揚透露，王建民首次暫停時就說要對魔鷹投開一點，畢竟是台鋼最強打者，首局又開轟。當看見王建民上丘換投，「覺得很可惜，畢竟我還沒拿勝投，但我知道這是早晚的，每場比賽都是進步的養分。」

平野惠一直言，原本希望讓盧孟揚在危機中獲得經驗去學習、成長，「但球隊處於連敗狀態，勝利是更重要的，對孟揚很抱歉。」

即便生涯首勝尚未開張，盧孟揚首局挨雙轟後仍能投到5局是跟去年最大的不同。他說，「去年失分會很暴躁，心情受影響，但今年失分後也能穩定下來，把自己放慢下來。」

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