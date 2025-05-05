劉基鴻9局致勝砲 葉總驗證「預感」

劉基鴻9上超前2分砲，助味全龍完成逆轉。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿新秀劉家翔本季首度登板，首球就遭味全龍隊陳子豪首局首打席首球開轟震撼教育。劉家翔力拚5局僅失這1分，龍隊靠著張政禹8上追平安、劉基鴻9上超前2分砲，終場5：3完成逆轉。

劉家翔（記者林正堃攝）

陳子豪首球就開轟

21歲的劉家翔，去年僅有1場一軍出賽，當時面對台鋼雄鷹4局失7分吞敗，昨5局投75球，被擊出4安打、2次四壞、3次三振。陳子豪生涯第2支首局首打席全壘打、生涯第1支首局首打席「首球」全壘打，也是聯盟第40支。

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龍隊洋投龍聖投5.1局失3分，球隊一度陷入落後。但猿隊8、9兩局推出的兩位12強國手莊昕諺、陳冠宇接連遭狙擊。莊昕諺8局被張政禹擊出帶有2分打點二壘安打，陳冠宇則在2出局後被李凱威敲安，劉基鴻接著擊出個人本季第4轟。

劉家翔5局僅失1分

劉基鴻說，前幾次打擊沒有打好，教練有提醒細節，且專注在自己的節奏上，9局最後打席有好的結果。劉基鴻去年單季9轟、前年16轟，今年全壘打進度不錯，他說：「專注好每個打席，一年比一年進步就好。」

龍隊首球就先馳得點，最終卻打得辛苦才完成一場逆轉勝。龍隊總教練葉君璋坦言：「擔心選手會覺得這一場好像很容易打，當下感覺反而不是太好。比賽過程中還開玩笑說，我們可能要8、9局才逆轉，還好真的成真。」

葉總同時給予對手劉家翔高評價，他說：「有球威、變化球犀利，我們一直以來面對類似投手就打不好，需要特別再注意。」

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