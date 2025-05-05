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PLG猿勇爭冠今開戰 聚焦5大看點

2025/05/05 05:30

PLG總冠軍賽第6戰改至桃園巨蛋舉行。（資料照）PLG總冠軍賽第6戰改至桃園巨蛋舉行。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG總冠軍賽由桃園領航猿出戰台北富邦勇士，雙方進行7戰4勝系列賽決定最終王者，首戰將於今天晚間7點30分在桃園巨蛋點燃戰火，《自由體育》為讀者整理五大看點。

領航猿教頭卡米諾斯。（資料照）領航猿教頭卡米諾斯。（資料照）

1.猿爭隊史首冠 勇士拚重返榮耀

勇士球星林志傑。（PLG提供）勇士球星林志傑。（PLG提供）

領航猿上季首度爭冠失利，本季以例行賽龍頭的姿態勇闖冠軍賽，希望能拚下隊史首冠，當家球星盧峻翔也喊話，「今年在東超聯賽也只拿亞軍，希望這次在決賽不要再留遺憾。」

領航猿球星盧峻翔。（PLG提供）領航猿球星盧峻翔。（PLG提供）

領航猿的爭冠履歷不如勇士豐富，但他們本季出征東超、亞洲冠軍聯賽東亞區資格賽，累積與亞洲列強交手的經驗，教練卡米諾斯認為這多少有幫助到球員，而勇士是實力不俗的隊伍，且彼此交手多次，已很熟悉彼此，防守會是最大重點。

勇士執行教練吳永仁。（資料照）勇士執行教練吳永仁。（資料照）

勇士曾締造3連霸王朝，去年以例行賽第5名作收，本季捲土重來再次打進冠軍賽，目標重返榮耀，維持闖進決賽必奪冠的優良傳統。

勇士莫巴耶等傷兵陸續歸隊。 （資料照）勇士莫巴耶等傷兵陸續歸隊。 （資料照）

2.盧峻翔、林志傑 跨世代球星對決

27歲的盧峻翔本季場均貢獻本土最高的17.3分，外帶4.4籃板、3.1助攻，成功蟬聯年度MVP，他與下月即將滿43歲的「野獸」林志傑上演跨世代的球星對決，成為決賽的最大看點之一。

盧峻翔力讚林志傑不僅是台灣籃球史上最佳球員，更是所有人學習目標，並笑說：「都已經40幾歲了，還在跟20幾歲的屁孩打總冠軍賽，證明他的能力。」

林志傑也肯定盧峻翔的實力，而他也自承在季後賽手感不佳，4戰場均只有19.2％投籃命中率，但手腕傷勢不該是藉口，會盡快調整，在場上竭盡所能幫助球隊。

3.G6桃園舉行 猿放大主場優勢？

總冠軍賽第6戰原訂在勇士主場和平籃球館舉行，但因場館檔期改至桃園巨蛋舉行，外界普遍認為領航猿得利，對此勇士執行教練吳永仁認為問題不大，「這裡有球員公認難投的籃框，雙方條件是一樣的，我們會號召球迷進場，打造成真正的勇士主場。」

領航猿在桃園巨蛋的勝率達66.7％，但出戰勇士是2勝2負，對此，盧峻翔認為，第6場變成自己熟悉的主場多少算是好事，但能打到第幾戰還不好說，總之不管在哪打，每場都要全力搶勝。

4.土洋主帥對決 年度教練成魔咒？

卡米諾斯成功蟬聯年度教練獎，但對於首度帶隊的勇士執行教練吳永仁並不會造成壓力，因為歷史紀錄是站在他這邊。

過去4季只有元年的許晉哲在拿下年度教練獎，還帶勇士奪冠，攻城獅林冠綸、國王萊恩和卡米諾斯都在冠軍賽鎩羽而歸。

吳永仁表示，勇士會拋開3冠光環，本季以挑戰者身份重新出發，他認為領航猿今年在例行賽稱王，因此壓力在對手身上。

領航猿在例行賽對戰勇士取得6勝2負優勢，卡總也強調成績只是參考，到了冠軍賽都是重新開始，會步步為營。

5.勇士例行賽養生 季後賽殺生？

勇士季初因傷病影響，排名一度下探至第3名，但下半季金恩、林志傑、莫巴耶等傷兵陸續歸隊，成功拉尾盤拿下第2名，季後賽也以3：1擊敗獵鷹，讓外界總戲稱是「例行賽養生，季後賽殺生」。

勇士板凳深度雄厚是爭冠的最大本錢，賴廷恩、周桂羽等本土也都在季後賽有不錯發揮，吳永仁還開玩笑說：「我們沒有人入選年度第一隊，就知道我們不是靠一人打天下，而是主打團隊的隊伍。」

卡米諾斯也認為勇士在陣容完整後實力不容小覷，冠軍賽的交手策略必定會跟例行賽有所不同。

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