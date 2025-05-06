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中職先發投手「洋盛土衰」 制約找破口

2025/05/06 05:30

樂天洋投威能帝（資料照）樂天洋投威能帝（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職36年目前已賽152場，洋投先發場數就占100場，其中包含味全龍「本土洋將」伍鐸的4場，上週台鋼雄鷹教頭洪一中直言「誰不知中華職棒是靠洋投」，或中信兄弟總教練平野惠一感嘆「洋投先發對決的比賽不有趣」，都凸顯中職洋盛土衰的殘酷現狀，從制度面尋求突破口似乎成為「必要之善」。

台鋼洋投石萬金（資料照）台鋼洋投石萬金（資料照）

聯盟洋土投

味全洋投鋼龍。（資料照）味全洋投鋼龍。（資料照）

先發場數約2：1

中職六隊至今洋、土投先發狀況中職六隊至今洋、土投先發狀況

中職洋投和土投先發的場數比例幾乎形成2：1，今天南北開打的兩場比賽，台鋼在澄清湖球場推派石萬金迎戰味全龍鋼龍，富邦悍將則在新莊派出黃保羅力拚樂天桃猿威能帝。綜觀6隊，唯一外籍先發場數不及本土的僅悍將，土投先發13場比洋投多1場，但只貢獻2勝，土洋先發合計才4勝，都不稱投，戰績僅7勝的墊底慘況不言可喻，今天能否靠選秀會第1指名的21歲黃保羅中止主場6連敗，值得關注。

悍將唯一土投先發較洋投多

本報上月底探討土洋投失衡議題時，就曾以韓職作法「登錄3洋將至少1打者」做為中職借鏡，如今洪總更提出可參照職棒早期2投2野玩法，直言台灣球隊未充分使用洋將都不會贏，是制度使然，「眼光要放遠，該改的就要改」。

洪總︰參照早期洋將2投2野

回溯中職開打前曾在1989年舉行洋將選秀會，當時各隊挑4人且依默契選擇2投2野，包括味全和統一第1輪分別指名史東、瑞奇兩大投手，而三商第3輪鷹俠、兄弟第4輪帝波，都成傳奇打者。

只是中職發展至今，倚賴洋投的情形不減反增，在現行規定每隊註冊4人、一軍登錄3人、同時上場2人，幾乎都找洋投，且除了悍將選擇將1個名額放牛棚，其他球隊都擺先發。新軍台鋼享有多註冊和多登錄1人的「洋將優惠」，但因規定上場不能同時為投手或野手，是目前唯一有洋砲的球隊。

尤有甚者，各隊如今都擅於操作「4洋風火輪」，利用洋將升降15天進行精算調配達成「洋投最大化」。若中職現行洋將登錄制度再不修改，只怕會繼續「洋盛」下去，對本土投手來說，就並不有趣了。

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