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土投二軍打底 陳韻文︰會有好的循環

2025/05/06 05:30

陳韻文（資料照）陳韻文（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕對於本土先發投手遭洋投壓縮空間的現狀，統一獅終結者陳韻文認為，其實若能在二軍好好養成和打底，還是會有「好的循環」出現，就像教練團目前給21歲左投林詔恩每週一次的先發機會去嘗試，就是一直在循環好的效果。

新人缺經驗和一軍張力

不管是中職各隊需提高簽約金來留住業餘頂尖土投，或透過修改洋將登錄規定讓土投更有發揮空間，陳韻文認為都是增加中職優秀本土先發投手的可行方式，但並非是他身為選手可以干涉的，「我以球員的觀點來說，最主要的還是養成」。

「這幾年球隊選進來的高中生，質都比我當初進來的好很多。」陳韻文認為再加上教練團會利用運科知識予以輔助，都是比自己當年更幸運之處，「他們欠缺的只有比賽經驗和一軍張力，但先決條件是在二軍的身體素質就要養好，必須把底打得非常好，才有辦法上一軍應付高強度。」

陳韻文認為獅隊目前在先發投手養成做得很好的一點，就是讓他們循序漸進地去拉長局數，「像我認為詔恩現在仍在囤底的階段，先把量丟出來，以及心理素質如何去承受失敗。」

詔恩現在仍在囤底階段

在2014年選秀第1指名入隊後，陳韻文在累積至目前160次救援成功的過程也歷經多次失敗，「一定會投不好，球員都是在不好的過程中學習到經驗，我不管是球場上受挫，或是身體受傷太多次了，如今也用經驗來輔助剛進來的球員。」

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