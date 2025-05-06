苦迎地獄週 悍將20敗M2

悍將最快明天成為本季第1支20敗球隊。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將正值3連敗、主場6連敗、新莊6連敗，本週卻面臨堪稱「地獄週」的硬仗，因為富邦今年與樂天桃猿、統一獅交手合計9戰皆墨，敗場佔目前18敗的一半，今天若沒擋住樂天王牌威能帝率隊踢館，最快明天成為本季第1支20敗球隊。

中職近5年開季率先20敗

本季交手猿獅9戰皆墨

富邦今年對樂天0勝4敗、對統一0勝5敗，在開季3個仍是0勝的對戰組合佔有兩席，今、明兩天在主場新莊與樂天打2連戰，樂天按輪值將由威能帝、黃子鵬相繼先發，兩人本季都未嘗敗績，都已出賽5場交出4場優質先發，生涯對富邦的內容都不錯，以富邦的近況若兩戰皆墨也毋須意外，週五起則到花蓮和獅隊三連戰。

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今明主場對樂天2連戰

富邦近8戰只贏1場，戰績從6勝11敗跌至7勝18敗，上半季還沒打完一半已經落後首位9.5場，距離4年內第3次率先20敗剩下「M2」，最快明天在主場達成，扣除2021、2024年各有「新同學」味全龍、台鋼雄鷹升上一軍，過去4年就屬富邦有2次率先20敗的經驗最豐富。

想贏球必須得分，富邦本季打擊率0.231、安打189支、得分74分與近8場打擊率0.233、安打62支、得分26分都是各隊最差，先發打線有3個棒次打擊率不到兩成是各隊最多，前2棒打擊率0.198、0.185是各隊最弱，如何調配打線提高進攻能力成為當務之急。

投打多項數據聯盟墊底

得分後要減少失分，富邦本季先發投手4勝15敗、勝率0.211、防禦率4.48與先發洋投2勝9敗、勝率0.182、防禦率4.71都是各隊最差，平均每場只能投5局也是各隊最短，在新洋投布坎南預計5月中旬報到以前，如何改善先發投手的表現也是重中之重。

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