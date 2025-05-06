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PLG總冠軍賽》莫巴耶拉尾盤 勇士開門紅

2025/05/06 05:30

領航猿盧峻翔（左）全場只拿5分，難辭其咎。（記者林正堃攝）領航猿盧峻翔（左）全場只拿5分，難辭其咎。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕PLG第五季總冠軍賽昨在桃園巨蛋點燃戰火，富邦勇士昨克服最多15分落後，在「最強外籍生」莫巴耶末節發威、全場攻下26分領軍下，以78：76險勝桃園領航猿，搶下開門紅。

勇士莫巴耶（中）攻下26分領軍下，總冠軍賽首戰險勝領航猿。 （記者林正堃攝）勇士莫巴耶（中）攻下26分領軍下，總冠軍賽首戰險勝領航猿。 （記者林正堃攝）

全場26分

14分集中決勝節

領航猿本季在例行賽以18勝6敗摘下龍頭，連2年闖進總冠軍賽，將力拚隊史首冠。曾締造3連霸王朝的勇士上季無緣季後賽，本季捲土重來拿下例行賽第2，並在首輪以3：1淘汰台鋼獵鷹，朝隊史第4冠邁進。

領航猿此役以8：0攻勢開場，靠年度最佳洋將伯朗能裡能外的演出，第二節一度領先15分，不過隨後陷入得分荒，被勇士回敬一波12：0攻勢，打完上半場僅以36：33領先。易籃後雙方持續拉鋸，前三節落後2分的勇士末節連拿7分開場，領航猿雖然靠年度第六人李家慷追分，但莫巴耶展現穩定罰球，最後關鍵5罰4中，全場26分有14分集中在第四節。

莫巴耶本季受傷勢影響僅出賽10場，他表示，感謝教練團及隊友的信任，很高興幫助球隊拿下重要一勝。

兩隊總得分154分 創新低

兩隊團隊命中率都不理想，勇士命中率34.6%、領航猿34.9%，兩隊總得分154分，創下聯盟總冠軍賽兩隊總得分新低。另外領航猿罰球更是慘澹，14投4中命中率僅28.6%。

盧峻翔只拿5分 猿致命傷

本季連莊年度最有價值球員的盧峻翔難辭其咎，16投2中只拿5分，另有4次失誤，也是本季單場最低得分。兩隊明天將在桃園巨蛋進行第2戰。

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