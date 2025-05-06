哈里伯頓助燃 溜馬首戰拉下騎士

溜馬哈里伯頓（左）貢獻22分、13次助攻，率隊打敗騎士。（法新社）

溜馬三分球命中率逾5成

〔記者林岳甫／綜合報導〕溜馬「新控球之神」哈里伯頓昨稱職扮演進攻發動機，率隊以121：112打敗騎士，在東部準決賽首場告捷，取得1：0領先。

溜馬本季例行賽和騎士交手4次取得3勝，昨三分球36投19中，命中率高達52.9％，騎士第4節一度反超，哈里伯頓扛起進攻重任，用三分球逆轉戰局，隨後溜馬一波猛攻擺脫騎士糾纏。

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哈里伯頓貢獻22分、13次助攻，僅發生1次失誤，他讓溜馬進攻如行雲流水，隊友也把握機會，內姆哈德投進5顆三分球，斬獲23分，他大讚哈里伯頓讓所有人變好。哈里伯頓則表示，「我的工作就是讓隊友打得更好！」

哈里伯頓成為隊史首位在季後賽3度繳出20分、10助攻球員，也是60年來繼魔術強森、朗度後，首名在單季前6場季後賽攻下超過100分、70次助攻及35個籃板。另外，哈里伯頓本季只要進帳超過20分，溜馬27勝3敗，勝率高達9成。

連8個系列賽首戰逾30分

米契爾史上第一人

騎士方面，米契爾轟下33分，連8個系列賽第1戰攻下至少30分，成為NBA第一人，只是他三分球11投僅1中，也是生涯59場季後賽最慘表現。米契爾認為系列賽還很長，這只不過是1場比賽而已。

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