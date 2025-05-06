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0分到33分 希爾德救勇士

2025/05/06 05:30

希爾德攻下全隊最多33分，助勇士晉級第2輪。（法新社）希爾德攻下全隊最多33分，助勇士晉級第2輪。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕前役得分掛蛋的希爾德，昨在生死第7戰轟出代表作，加上柯瑞第4節發威，第7種子勇士最終以103：89打敗第2種子火箭，晉級西部準決賽，將挑戰同樣是「下剋上」的第6種子灰狼。

淘汰火箭 下輪戰灰狼

希爾德第5、6戰合計僅拿4分，總教練柯爾昨讓他繼續先發，加上柯瑞、D.格林給予言語刺激，他終於醒來，上半場共飆進6顆三分球，第4節追加3記，全場15投12中，包括三分球11投9中，追平G7最多三分球紀錄，攻下全隊最多33分，也是史上首位沒靠罰球還能在第7戰斬獲超過30分的球員。

希爾德本季得分超過20分，勇士戰績11勝1敗。他表示，很開心能繼續先發，若板凳出發就不清楚自己狀態會如何，也感謝經驗豐富的柯瑞、格林及J.巴特勒的帶領。

柯瑞末節甦醒 砍14分

柯瑞22分、10籃板及7助攻，他上半場僅拿3分，第4節及時復甦砍下14分，助球隊守住領先，成為詹姆斯後首位在季後賽G7第4節拿下10分以上的球員。

巴特勒20分、8籃板、5助攻，格林16分、6籃板及5助攻，都是贏球功臣。柯瑞指出，第4節得不了分是巴特勒先投進關鍵球，格林的防守也有建樹，「這是場屬於團隊的勝利！」

勇士例行賽和灰狼交手4次拿下3勝，雙方系列賽首戰將在明天登場。

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