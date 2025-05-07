台北羽球賽》周天成、林俊易 今捍衛主場

周天成（右3）、林俊易（右2）將在今天出賽，全力捍衛自家主場。（中央社）

〔記者林岳甫／台北報導〕台北羽球公開賽昨已在台北小巨蛋點燃戰火，男、女單32強賽今天展開，男單世界排名第7的周天成及尋求衛冕的「左手重砲」林俊易將在今天出賽，全力捍衛自家主場。

世界排名第8的宮崎友花被看好未來成為世界球后，今天也將披掛上陣。（資料照，法新社）

榮膺男單頭號種子的周天成本屆將尋求個人第5冠，才能再次改寫自己保持的賽史男單最多冠紀錄。周天成今天首輪對上日本選手大林拓真，兩人去年泰國公開賽對決，小天直落二告捷。

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駱建佑是台將最大勁敵

林俊易去年首度在台北賽登頂，本屆前來挑戰連霸，首輪對手為比利時選手卡拉基，預料小林能快意過關。男單外國選手最大咖是2021年世錦賽金牌新加坡名將駱建佑，他將成為台灣選手捍衛主場的最大勁敵。

本屆戴資穎沒有參賽，地主女單由宋碩芸、許玟琪、邱品蒨等把關，日本有兩大高手來台踢館，18歲美少女宮崎友花及2017年世錦賽金牌奧原希望。

宮崎友花預約未來球后

世界排名第8的宮崎友花被看好未來成為世界球后，如今她能來台參賽，台灣球迷得把握機會欣賞這位明日之星的精湛球技。宮崎首輪將對上台灣好手黃瀞平；奧原對決自家人明地陽菜。

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