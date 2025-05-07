戈登準絕殺三分彈 金塊開紅盤

金塊A.戈登（右）最後3.6秒投進三分球，幫助球隊完成逆轉秀。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部第4種子金塊，昨3屆年度MVP約基奇繳出史詩數據，以及A.戈登最後3.6秒投進逆轉三分球，金塊於客場以121：119逆轉西部王者雷霆，在分部準決賽首場開紅盤。

約基奇42分、22籃板 助隊逆轉雷霆

面對例行賽拿下創隊史紀錄68勝的雷霆，金塊首節一度8分領先，但很快就被追過，甚至最多落後14分。約基奇在第四節獨拿18分，助金塊保有贏球機會，並在最後12.9秒追到只差1分。

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雷霆領先之際卻動用犯規戰術，先讓戈登罰進2球，結果雷霆長人霍倫格姆9.5秒兩罰落空，讓戈登接獲魏斯布魯克傳球飆進三分彈，完成逆轉秀。雷霆想利用犯規讓金塊無法投三分球，聰明反被聰明誤，外媒批雷霆最後階段的戰術實在太愚蠢。

約基奇29投15中包括2顆三分球，以及罰球13罰10中，攻下42分、22籃板、6助攻及2阻攻，成為季後賽首位單場至少40分、20籃板、5助攻、2阻攻的球員，他透露，唯一目標就是率隊奪勝。戈登22分、14籃板，繼首輪對快艇於G4驚天補扣，再度幫球隊贏下勝利，代理總教練阿德爾曼表示感謝戈登立功，他是球隊不可或缺的球員。

SGA33分、10籃板 落居下風

被視為年度MVP大熱門的吉爾吉斯亞歷山大繳出33分、10籃板、8助攻，數據不如約基奇驚人，雷霆又輸球收場，他也成為悲情人物。

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