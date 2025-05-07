PLG總冠軍賽》猿今拚反彈 白曜誠需挺身

白曜誠（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在PLG總冠軍賽首戰兵敗主場的桃園領航猿，今晚7點30分將繼續在桃園巨蛋迎戰台北富邦勇士，蟬聯年度MVP的當家球星盧峻翔得力求反彈之外，團隊也得突破G1進攻模式的困境，才有機會在第2戰扳回一城。

盧峻翔的出色得分能力是領航猿在例行賽稱王的關鍵，他繳出聯盟本土球員最高的17.9分，外帶4.4籃板、3.1助攻，但冠軍賽G1三分球手感盡失，切入破壞力也受限勇士防線部署銳減，遇到包夾就無法傳球，全場16投僅2中，拿5分，還出現4次失誤，讓猿隊陷入苦戰。

請繼續往下閱讀...

幫盧峻翔創造得分機會

球評吳敏賢相信盧峻翔要重拾身手並非難題，但他也認為後場指揮官白曜誠得挺身而出，他在首戰有5次助攻，但8投1中僅拿3分的表現並不稱職，「當一個球隊後衛被壓制，攻勢串聯效果就不好，得靠他多切入破壞，為隊友製造機會，球隊打得開，也能讓盧峻翔有更多機會。」

進攻內線 破解區域聯防

領航猿首戰多遊走外圍，但三分球命中率欠佳，讓勇士能發揮轉換快攻優勢，吳敏賢認為，第2場應該提升內線進攻比例，拖慢對手節奏之餘，也要設法破解勇士的區域聯防。

勇士隊史首度在冠軍賽G1贏球，但開賽慢熱的問題待解，前役上半場最多落後15分，且本土全場合計只有18分進帳，好在外籍生莫巴耶決勝節挺身而出才驚險勝出，林志傑、周桂羽、賴廷恩等主力能否有所發揮將決定勇士命運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法