小鷹膽識過人 一軍首日嗨跳英雄背

雄鷹小將林威漢（中後）生涯初登一軍就見證魔鷹雙響砲，開心地跳起抱住魔鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹4日賽後，球員異動「3上3下」，該日先發的陳柏清、後援投手黃紹睿和手肘發炎的外野手曾昱磬下二軍。昨賽前升上投手伍祐城、黃子豪和外野手林威漢。其中，成軍時最後一輪、第26輪才被唱名到的林威漢，和去年次輪選進的黃子豪，同日生涯初登一軍。

黃子豪（記者李惠洲攝）

林威漢、黃子豪

同日上一軍

20歲的黃子豪出身澎湖，大學就讀文化大學，去年選秀會次輪被選進。今年初，黃子豪在球團安排下，經典賽資格賽前以支援投手身分加入台灣隊，和韓職樂天巨人交手，算是他初登一軍前的「前哨戰」。

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黃子豪透露，教練告知他暫以長中繼待命為主。至於季前的另類國際賽洗禮，黃子豪說：「今年球隊早開訓，我也沒多久就進牛棚，這樣也有好處，提早遇到疲勞期或狀況起伏，適時請教學長，不至於到狀況真的發生才應對。雖然還不知道正式登板的張力會如何，但會盡量保持平常心。」

日本高知中央高等學校畢業的21歲外野手林威漢，則是另一段勵志故事。台鋼2022年成軍首次選秀會，第26輪才將他選進，昨天首登一軍就見證魔鷹雙響大秀，林威漢也相當嗨，興奮跳上魔鷹後背慶賀。

台鋼雄鷹總教練洪一中坦言，若非傷兵有些過多，原本是安排林威漢繼續二軍磨練。洪總對林威漢有期望，提到：「他各方面其實都不錯，甚至比很多人要好，只是還沒有開竅，還很像高中生的樣子。這有時也教不來，要看他自己。」

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