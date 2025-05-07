晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

小鷹膽識過人 一軍首日嗨跳英雄背

2025/05/07 05:30

雄鷹小將林威漢（中後）生涯初登一軍就見證魔鷹雙響砲，開心地跳起抱住魔鷹。（記者李惠洲攝）雄鷹小將林威漢（中後）生涯初登一軍就見證魔鷹雙響砲，開心地跳起抱住魔鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹4日賽後，球員異動「3上3下」，該日先發的陳柏清、後援投手黃紹睿和手肘發炎的外野手曾昱磬下二軍。昨賽前升上投手伍祐城、黃子豪和外野手林威漢。其中，成軍時最後一輪、第26輪才被唱名到的林威漢，和去年次輪選進的黃子豪，同日生涯初登一軍。

黃子豪（記者李惠洲攝）黃子豪（記者李惠洲攝）

林威漢、黃子豪

同日上一軍

20歲的黃子豪出身澎湖，大學就讀文化大學，去年選秀會次輪被選進。今年初，黃子豪在球團安排下，經典賽資格賽前以支援投手身分加入台灣隊，和韓職樂天巨人交手，算是他初登一軍前的「前哨戰」。

黃子豪透露，教練告知他暫以長中繼待命為主。至於季前的另類國際賽洗禮，黃子豪說：「今年球隊早開訓，我也沒多久就進牛棚，這樣也有好處，提早遇到疲勞期或狀況起伏，適時請教學長，不至於到狀況真的發生才應對。雖然還不知道正式登板的張力會如何，但會盡量保持平常心。」

日本高知中央高等學校畢業的21歲外野手林威漢，則是另一段勵志故事。台鋼2022年成軍首次選秀會，第26輪才將他選進，昨天首登一軍就見證魔鷹雙響大秀，林威漢也相當嗨，興奮跳上魔鷹後背慶賀。

台鋼雄鷹總教練洪一中坦言，若非傷兵有些過多，原本是安排林威漢繼續二軍磨練。洪總對林威漢有期望，提到：「他各方面其實都不錯，甚至比很多人要好，只是還沒有開竅，還很像高中生的樣子。這有時也教不來，要看他自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中