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悍將地獄週G1 看林泓育風光

2025/05/07 05:30

猿隊林泓育5局上敲出陽春砲，也是生涯第900得分。 （記者林正堃攝）猿隊林泓育5局上敲出陽春砲，也是生涯第900得分。 （記者林正堃攝）

主場7連敗 今輸球就20敗

黃保羅先發4局失3分退場，悍將在新莊主場苦吞7連敗。（記者林正堃攝）黃保羅先發4局失3分退場，悍將在新莊主場苦吞7連敗。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿威能帝先發5.2局只失1分，林泓育打下2分打點，包括本季首轟，5：1擊敗富邦悍將。樂天最近8戰6勝，勝率重返5成大關，富邦地獄週首戰就輸，慘遭4連敗、新莊主場7連敗，今晚再面對樂天頭號本土先發黃子鵬，若再吞敗，將成為本季第1支20敗球隊。

中職連續球季擊出全壘打球員中職連續球季擊出全壘打球員

富邦戰績7勝19敗、2成69勝率，是2017年接手球隊後，打完前26場，僅次於2022年4勝22敗、1成54勝率的開季最差成績。

小胖陽春砲 連16季開轟

林泓育第3局打出高飛犧牲打，第5局轟出陽春砲，將聯盟史上第4的全壘打推進到208轟，和排名第3的統一獅林益全只差2轟，連續16個球季有全壘打則並列史上第6，前5名是林智勝（21）、張泰山（20）、彭政閔（19）、周思齊（18）和高國慶（17）。

林泓育表示，全壘打那一球打得比較平，本來想拚二壘打，一打出去就全力跑，不過，可能因為風比較大，很幸運地飛出去，雖然擔任第4棒，並不會刻意想要長打、全壘打，而是看場上的狀況設定攻擊策略，像第3局的高飛犧牲打，因為第1次打富邦先發投手黃保羅的球，他的球並不好掌握，當時就想無論如何都要把三壘跑者送回本壘。

這支全壘打也是林泓育生涯第900得分，史上第4人達成，僅次於彭政閔（1090）、張泰山（1075）和林智勝（1066）。

樂天總教練古久保健二表示，林泓育是球隊不可或缺的存在，他和另一名老將林智平都對球隊非常有貢獻。林智平昨天4打數2安打，打下全場第1分。

威能帝雖然被擊出7支安打，仍將傷害減到最低，拿下本季第4勝，和中信兄弟黃博多並列最多。古久保表示，雖然第6局換下威能帝，他已經盡到先發投手的責任，表現無可挑剔。

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