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王志煊新莊待命 直視陰影面積

2025/05/07 05:30

王志煊（記者林正堃攝）王志煊（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿的世界12強棒球賽國手王志煊，4月底連兩場出賽都未能解決打者就退場，投出4次觸身球，4月26日連續砸到3名富邦悍將球員後，一度自責痛哭，更險些成為被逆轉的戰犯。經過1週的調整，王志煊5月4日對味全龍重返投手丘，他表示，雖然只投1人次，能夠拿下出局數有釋放壓力的感覺，希望回到正軌，分攤牛棚負擔，今晚有機會重登新莊失意投手丘，力拚從哪裡跌倒、就從哪裡站起。

王志煊4月24日對台鋼雄鷹、26日新莊對富邦各投3打席都未能拿下出局數，對富邦投7球只有1顆好球，最後都打到打者，生涯從未發生過如此控球走鐘慘狀。上週日打起精神重新登板，對味全龍的第8局2出局二、三壘有人時上場，用4球讓張祐銘打成滾地球出局。

王志煊表示，再度上場時還是有些陰影，但是這是自己必須突破的關卡，與其說是緊張、怕砸到打者，更多的是不甘心的心情，為什麼別人可以做到、他卻搞砸了？能拿下出局數總算向前跨出一步。

王志煊表示，連投3次觸身球退場後，投手教練川岸強就一直鼓勵他，之後牛棚教練林英傑陪他傳接球，除了幫他修正動作，同樣不斷給他鼓勵，教練在他狀況最差的時候，沒有放棄他，自己更不能放棄。

王志煊表示，前兩年成績還不錯，今年想做得更好，想太多反而出狀況，教練和學長都提醒他，他的球並不好打，正面和打者對決就好，所以上一場積極攻擊好球帶，希望保持這樣的正面心態。

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