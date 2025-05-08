PLG總冠軍戰》關達祐關鍵三分打 領航猿扳回一城

領航猿關達祐不僅投進超前三分球，決勝時刻還完成三分打，助隊收下重要一勝。（記者林正堃攝）

雙洋將護猿 合攻38分

〔記者粘藐云／桃園報導〕桃園領航猿雙洋將昨在總冠軍戰第2場表現出色，瓊斯繳出21分、葛拉漢17分，加上關達祐投進超前分又在關鍵時刻完成三分打，助隊克服15分落後，最終以92：81逆轉富邦勇士，系列賽追成1：1。

盧峻翔13分 手感仍冷

勇士上半場在莫巴耶、威希聯手制霸禁區下，保持領先，其中有24分在油漆區拿下，前役帶隊取勝的莫巴耶前兩節包辦15分。領航猿一哥盧峻翔前兩節靠著罰球拿下全隊最高11分，但外線手感依舊不佳，上半場三分球4投0中。

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領航猿克服雙位數落後，下半場除了雙洋將發揮，關達祐表現也很關鍵，不僅投進超前三分球，決勝時刻還完成三分打，穩住局面也助隊收下重要一勝。

關達祐認為，這場能勝出，關鍵還是防守，「中場時落後很多，其實很艱難，下半場我們靠著防守起死回生。」關達祐拿7分、3次助攻，盧峻翔三分球7投0中，獲13分。

關達祐認為，盧峻翔給自己很大壓力，希望證明自己可以扛起球隊，能理解他在場上出手為何猶豫，「不需要多說什麼，他是我們很重要的領導者，我們這些學弟也要幫助他找回信心，我們相信他。」

勇士19次失誤種敗因

勇士威希繳出全隊最高18分、13籃板，莫巴耶17分，但全隊出現19次失誤種下敗因。對於球隊表現，勇士教練吳永仁認為，主要還是進攻問題，「防守上不可能把領航猿兩場得分壓在80分以下，這場被拿到92分，我覺得還可以，問題還是進攻，要回去思考一下，球員也要適應他們的防守。」

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