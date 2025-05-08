倒數1秒逆轉彈 哈里伯頓射倒騎士

溜馬當家控衛哈里伯頓（右）昨在倒數1秒飆進逆轉三分彈，助隊險勝騎士。（路透）

溜馬翻身 客場2連勝

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬當家控衛哈里伯頓再度展現英雄命，昨在東部準決賽第二戰倒數1秒飆進逆轉三分彈，助隊以120：119險勝騎士，帶著2：0領先回到主場。

哈里伯頓首輪第5戰在最後1.1秒貢獻致勝上籃，以準絕殺淘汰公鹿，１週後再幫助倒數50秒還落後7分的溜馬上演不可思議逆轉秀，成為自1997-98球季以來，聯盟第2位在同一年季後賽能2度在比賽最後2秒內助隊逆轉贏球的球員，上一位是2018年效力騎士的詹姆斯。

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行動打臉被高估嘲諷

哈里伯頓上月在美媒公布的匿名調查，名列「最被高估球員」第一名，昨騎士主場球迷也對他高喊「過譽」，還遭一哥米契爾制止，哈里伯頓最後用行動打臉嘲諷。對於屢在關鍵時刻建功，他淡定指出，自己心情平靜，「我知道在這樣的時刻會獲得信任，對於能投進充滿自信。」

米契爾貢獻48分白忙

東部頭號種子騎士首輪橫掃熱火晉級，昨浪費20分領先在主場吞下2連敗，米契爾貢獻48分白忙一場，他表示，與其繼續糾結這場失利，不如往前看，「輸球很痛，但我們都準備好迎接下一戰了。」

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