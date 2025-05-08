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氣潘傑楷的腳 陳俊秀回本壘瞪三壘

2025/05/08 05:30

1局下兄弟陳俊秀（右）盜三壘，回本壘得分後，對獅隊三壘手潘傑楷守備方式表達不滿。（記者廖耀東攝）1局下兄弟陳俊秀（右）盜三壘，回本壘得分後，對獅隊三壘手潘傑楷守備方式表達不滿。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕首局靠統一獅野手和捕手守備失誤自亂陣腳，中信兄弟帶出3分大局，援護優質先發的鄭凱文，加上陳俊秀在7局下夯出平周思齊紀錄的生涯第144轟，終場以7：4中止獅隊4連勝，今年在洲際4戰沒輸過獅隊。

鄭凱文先發6局僅失1分，兄弟本季在洲際球場對獅4戰全勝。（記者廖耀東攝）鄭凱文先發6局僅失1分，兄弟本季在洲際球場對獅4戰全勝。（記者廖耀東攝）

獅首局失誤 兄弟趁亂搶3分

統一首局「獅」誤連連，林靖凱傳球失誤、陳重羽捕逸，陳俊秀出其不意盜三壘造成暴傳，黃韋盛和詹子賢用適時安打串聯，獅隊王牌投手梅賽斯開場就掉3分非自責，首局就窺見勝負分水嶺。

中信總教練平野惠一直言，陳俊秀是很會抓對手漏洞積極搶壘的選手，首局2次失誤和陳俊秀的盜壘非常關鍵。陳俊秀透露，當下有抓到投手時間點，「很久沒這樣跑，有點緊張，差一點就出局了。」

而在中信首局的得分秀出現小插曲，陳俊秀盜三壘時，獅隊三壘手潘傑楷的左腳擋住壘包，讓陳俊秀滑到腿上，當他回本壘得分後仍不停看向三壘，平野惠一也在換局空檔向主審尤志欽關切潘傑楷的腳。

平野惠一有感覺到陳俊秀的怒氣，直言大家都不想受傷，守備不能這樣阻擋。陳俊秀則說，怕滑下去會受傷，有跟裁判說一下，「比賽就是這樣，大家也都認識，造成傷害也不好。」

鄭凱文好投 2勝都拿獅開刀

不只陳俊秀猛打輸出，黃韋盛雙安灌進2分打點，詹子賢也猛打進帳3分打點，讓6局掉1分的中信先發投手鄭凱文勇奪本季第2勝，2勝都從獅隊手中拿下，亦是中信本季唯一有勝投的先發土投。

鄭凱文直言，對獅隊的賽前準備就是壓低長打率，當隊友有分數進帳，課題就是要去凍結對手攻勢。中信今年在洲際已對獅隊開季4連勝，聽牌2016年對獅隊5連勝的隊史紀錄，雙方最快在7月8日於洲際再碰頭。

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