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兄弟新黃金外野 岳政華自評排第3

2025/05/08 05:30

岳政華（記者廖耀東攝）岳政華（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨天拉上去年外野手岳政華，有機會跟宋晟睿、許庭綸組成「黃金外野」，這3個2000年世代都具備強肩快腿、超強運動神經，被看好未來打造黃衫軍外野銅牆鐵壁。

其中，最年輕的去年第一指名大物新秀許庭綸，昨棒次首度從第9棒改至第8棒，即使中止連續3場敲安，但有2球紮實擊球，其中1球被陳傑憲美技沒收。同樣一指（2019年）的岳政華讚賞，許庭綸心態成熟，不太會怯場，很像宋晟睿那種類型，加上不會很衝，有「剛剛好」的感覺。

宋晟睿在6局下揮出長打，連續11場敲安續寫生涯最長紀錄，6局上守備，接殺潘傑楷的中外野飛球，不落地直傳三壘嚇阻跑者，轉播單位一度亮出「152公里」，展示其驚人臂力。

去年才拿金手套的岳政華，季初受肩傷影響傳球，昨天首度上一軍，加入中信的黃金外野陣容，外界期待他跟宋晟睿、許庭綸的3台跑車陣容，有機會打造令壘上跑者畏懼、滴水不漏的外野防線。

談到3人的跑速和臂力，岳政華給出宋晟睿第1，許庭綸第2的評價，「然後才是我。」他還自嘲自己唯一優勢是比較早進職棒。總教練平野惠一表示，岳政華上一軍先以跑壘和打擊為主，視傳球狀況再安排守備。

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