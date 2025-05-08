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雄鷹魔王發功 敗給自家人7失誤

2025/05/08 05:30

雄鷹胡冠俞單場發生3次失誤。（記者李惠洲攝）雄鷹胡冠俞單場發生3次失誤。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼洋砲魔鷹昨持續發威，但一度幫助球隊追平的本季第8轟最終成了空響。台鋼昨出現破隊史紀錄的單場7次失誤，最終以4：9敗給味全龍。

朱育賢單場雙安2打點，轉戰龍隊首獲單場MVP。 （記者李惠洲攝）朱育賢單場雙安2打點，轉戰龍隊首獲單場MVP。 （記者李惠洲攝）

1局上，台鋼三壘手杜家明就發生失誤，間接讓龍隊攻下分數。杜家明單場3次失誤，包含4局上2次失誤，先發投手江承諺該半局解危後，主動搭著杜家明的肩膀安慰他，4局下台鋼進攻時，他就被代打郭阜林換下。

雄鷹杜家明單場發生3次失誤。（記者李惠洲攝）雄鷹杜家明單場發生3次失誤。（記者李惠洲攝）

台鋼6局下上演「魔王連線」，王柏融敲安後，魔鷹擊出追平2分砲，連3戰開轟。不過，味全7、8兩局各得3分，胡冠俞先發二壘發生1次失誤，移防游擊後9局上又發生2次失誤，隨即也遭換下。

賽後台鋼開了10分鐘的檢討會議，總教練洪一中坦言，執教至今確實沒看過單場這麼多失誤，「有時候球場上的狀況很難理解，也無法解釋。檢討也沒辦法多說什麼，就是再練而已。」聯盟單場最多失誤紀錄是在1999年4月25日，統一獅對中信鯨時的8次。

朱育賢雙打點

披龍袍首奪MVP

朱育賢單場雙安、2分打點，今年轉隊後初次奪下MVP，他說，持續調整打擊，感謝打擊教練克魯茲，在他傷癒歸隊後給予方向。

龍隊昨多次把握得分機會，朱育賢也說：「我們如果露出破綻，對方一定也會壓著打。對方若給機會，我們當然也盡可能去把握，盡量給對方投手壓力。」

魔鷹連兩天砲擊龍隊兩大強投鋼龍、王維中，昨王維中投5.2局失3分。龍隊總教練葉君璋說，王維中其實投得不錯，應是3場以來狀況最好的1場，魔鷹狀況真的很好，受傷回來幾乎場場有發揮。

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