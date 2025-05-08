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郭天信9棒自在 內建卡洛爾模板

2025/05/08 05:30

郭天信連5場敲安，繼續在打擊榜稱頭。 （記者李惠洲攝）郭天信連5場敲安，繼續在打擊榜稱頭。 （記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕味全龍隊當家中外野手郭天信生涯當過開路先鋒、扛起中心打線，今年卻成為「恐怖第9棒」，昨7局上關鍵觸擊內野安打，開啟一波攻勢突破平手僵局，最後帶走勝利。郭天信認為，打第9棒是相對自在。

連5戰敲安 暫居打擊王

郭天信本季短暫擔任第2棒，19打數、打擊率2成63，其餘打數都是擔任第9棒，昨5支1，延續連5戰敲安紀錄，以3成48打擊率續居聯盟打擊榜首。龍隊總教練葉君璋表示，近期棒次應不會有太多調動，「陳子豪、李凱威擔任前兩棒很稱職，暫時就這樣安排。」

「今年比較知道自己該做什麼，把賽前練習銜接上場，某種層面來說，自己也比較安心。」郭天信也透露，自生涯首年起就養成提早到球場的習慣，跟著教練「火哥」張建銘一起練。

對於棒次，郭天信則說：「之前打過第3棒，想打長打，但效果沒那麼好，可能也是前兩年成績不理想的原因之一。第9棒平均每場少1打席，會珍惜可能的3次打擊機會。」

今年季前，龍隊安排幾位選手赴美移訓，郭天信在美國的訓練中心遇到響尾蛇台美混血球星卡洛爾。郭天信說，兩人身高差不多，但卡洛爾相當精壯，想向他看齊，把身體素質練到那程度。

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