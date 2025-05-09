冠軍教頭看悍將 第一印象是支強隊

富邦悍將總教練戰績

〔記者羅志朋／新北報導〕本季富邦悍將已賽26場慘吞19敗、勝率2成69敬陪末座，今天作客花蓮強碰榜首統一獅，若再輸，將成為全聯盟首支20敗的球隊，總教練陳金鋒強調，「球隊戰績不佳是我的責任，在這個位置不管好壞都要去承擔。」

悍將從4月15日起至今戰績持續墊底，如何讓現有戰力轉化出最佳效益，是總教練陳金鋒（中）首要課題。（資料照）

富邦8年砸逾30億

中職兩大金控球隊 逐年勝率與晉級軌跡

仍絕緣台灣大賽

兄弟過去11年9度打進台灣大賽，拿下3次總冠軍。（資料照）

富邦自2017年進軍中職，至今已投入超過30億資金，只是過去8年從未打進台灣大賽，僅在2018年打過季後賽但遭獅隊淘汰，歷經5任教頭葉君璋、陳連宏、洪一中、丘昌榮和陳金鋒，戰績始終不見起色，過去3年、6個半季，多達4個半季排名墊底，本季從4月15日至今都位居最後一名，與第5名的台鋼雄鷹有4.5場勝差。

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本季戰績續探底

鋒總苦思脫困

本季富邦團隊防禦率4.56、打擊率2成31，平均每場得2.9分、失5.1分都是全聯盟最差，多少受到傷兵成群影響，鋒總指出，選手受傷是既定的事實，無論球隊狀況如何，他都要負責，重點是現有戰力要怎麼樣去運用。

不只一位其他球隊教練指出，富邦選手素質不錯，然而戰力就是無法有效整合，可能跟選秀策略、二軍農場養成、訓練體系、內部競爭力、選手飲食、球隊文化和管理階層都有關係；去年率隊奪冠的中信兄弟總教練平野惠一更曾直言，「剛來台就覺得富邦是一支強隊，但實力和戰績有落差，有時會想說如果某些地方這樣做，是不是會更好呢？」

兩金控隊兩樣情

兄弟蛻變常勝軍

中職兩大金控球隊實績完全位處天秤兩極端，中信自2013年底入主兄弟，過去11年9度打進台灣大賽，僅3個半季墊底，近4年勇奪3冠，黃衫軍曾走過換血陣痛期，逐漸蛻變成常勝軍團，反觀富邦仍處黑暗期，難見曙光。

富邦長年積弱不振，難題千頭萬緒，領隊林華韋表示，這是全面性的問題，每個環節都須檢視、強化，現在重點是傷兵太多，全面且長久性的問題當然很重要，不過要先解決眼前的傷兵問題。

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