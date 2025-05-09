悍將訓練沒特別操 傷兵海嘯成問號

張育成歸期未定。（資料照）

〔記者羅志朋／新北報導〕上月底富邦悍將因陣中多達25名傷兵、其中18名投手，而向聯盟申請二軍延賽引發熱議，對於傷兵滿營，富邦領隊林華韋坦言，不曉得如何解釋，畢竟球隊防護員很用心，訓練也沒特別操，不解為何一下子湧現這麼多傷兵。

張育成加盟富邦戰績

先發投手吃緊

牛棚戰力遭殃

富邦總教練陳金鋒解釋，不少球員是因場上奮戰受傷，有些投手則是去年因傷開刀，現階段還無法回歸，傷兵影響最大還是牛棚戰力，如果先發無法至少投5局，就會造成後援投手頻繁出賽；本季富邦牛棚防禦率4.58，高於聯盟平均值3.39。

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好消息是，富邦主力投手江國豪、陳仕朋、王尉永、吳世豪和岳少華近期陸續在二軍展開復健賽，陳仕朋昨傷癒首度在二軍賽亮相，對獅二軍先發1局用10球讓對手3上3下後退場，鋒總說，陳仕朋至少會在二軍投3、4場再評估狀況。

富邦主砲張育成本季出賽9場敲2轟、打擊率2成06，4月中他因撲壘造成左肩傷勢脫離戰線，近期將進行室內打擊練習，歸期未定。

去年季中選秀富邦以狀元籤指名張育成，一度被視為救世主，只是他累計出賽56場，球隊戰績21勝34敗1和、勝率0.382，絲毫未見起色，但他缺陣的25場更糟糕，戰績是慘淡的7勝18敗、勝率0.280；去年選秀富邦第2輪指名右投張奕，本季先發5場戰績1勝4敗、防禦率6.07，表現不盡理想。

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