魔鷹改回原始設定 炸出7戰7轟

暫居全壘打王的雄鷹洋砲魔鷹透露，本季打擊姿勢與去年不同。（資料照）

〔記者龔乃玠、林宥辰／台中-高雄連線報導〕中信兄弟今起在洲際球場對台鋼雄鷹3連戰，雙方當家四番陳俊秀、魔鷹都手感發燙，特別是近7戰敲7轟、連3戰開轟的洋砲魔鷹，已成各隊頭號警戒焦點，中信總教練平野惠一強調，系列賽一定會確實去進攻他的弱點。

開放式打擊站姿

化身恐怖分子

身高201公分、117公斤的魔鷹，今年開季前8戰只敲1轟，更因左大腿輕微拉傷高掛免戰牌，但在打擊姿勢調整為內角球看得更清楚的開放式站姿後，4月底回一軍火力大爆發，上週對中信3戰3轟，包含生涯首見的反方向全壘打，打擊越來越全面。

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魔鷹向本報記者透露，現在的打擊姿勢是他往年習慣的，去年才是新姿勢。但被問及機制細節時，他僅說：「不便透露。」

去年來台發展，魔鷹留下單季30轟、99打點的球星級數據，今年繼續維持高檔，不少球迷以「大哥」尊稱他。不過，魔鷹笑說，隊友並不會這麼稱呼他，他也不希望焦點只在自己，「不只是我，隊友們都很有天份，去年我就強調我們是一支好隊伍，大家都能在攻擊面為球隊做出貢獻。」

魔鷹也說，自己打了17年職棒，平常和年輕隊友的互動，都是隊友提出問題，他再經驗分享，「盡量能幫助隊友，我們是一個團隊。」

中職唯一洋砲魔鷹僅花59打席達陣第8轟，超越1999年前兄弟象德伍的64打席，成為史上首位在開季60打席內敲8轟的洋砲，他的砲管讓國內打擊好手都驚呼「太誇張」，一度短暫獨居全壘打王的獅隊林子豪就說，魔鷹打1週的產量，自己要打1個月，不敢再去想全壘打王，「因為不可能。」

林子豪、陳俊秀

讚嘆太誇張

中信兄弟四番陳俊秀連續2場開轟，生涯已累積歷史全壘打榜前10名的144轟，在談到進入「無雙狀態」的魔鷹也讚嘆，「太誇張了，發球機也發不出他的擊球速度和角度。」

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