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新人王賽局 林詩翔、陳冠穎有模有樣

2025/05/09 05:30

雄鷹林詩翔以8次救援成功並列排頭。（資料照）雄鷹林詩翔以8次救援成功並列排頭。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台鋼雄鷹和中信兄弟另一個觀戰焦點是「0的男人」的對決，兩軍菜鳥投手林詩翔、陳冠穎本季防禦率都是「完美的0」，分別暫居救援王（8次）和中繼王（7次），也扮演新人王領跑者，在系列賽都要守住開季持續至今的連續無自責分場次。

陳冠穎（資料照）陳冠穎（資料照）

雄鷹守護神

14場出賽防禦率0

台鋼本季洋將策略轉換，吉田一將調往先發投手，林詩翔扛下最後一道防線，球隊已賽28場，林詩翔就登板14場，功勞、苦勞都有。而他在澄清湖主場登板前的「牛棚燈光秀」一砲而紅，台鋼球團正在思考如何在無LED燈柱的球場，在牛棚打造出匹配林詩翔投球的燈光秀。

看到林詩翔接班終結者的好表現，吉田一將絲毫不意外，評價本來就有很好的球質，「今年春訓我跟他傳接球時，發現球又比去年更好，準度、品質都有明顯地轉變，有這種成績，我完全不意外。」

林詩翔本季尚未催出150公里的火球，卻在15.1局可猛飆16K，吉田一將表示，他的縱向變化球下墜幅度大，且能投出好球，就算打者知道要投也未必能揮到。

兄弟中繼王

初登板連12場無責失分

中信21歲右投陳冠穎進職棒不到1年就快速掌握一軍節奏，生涯初登板連續12場無自責分已追平土投最長紀錄，有望在系列賽挑戰前Lamigo路易士和台鋼雄鷹吉田一將連續14場的聯盟紀錄。

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